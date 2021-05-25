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25 мая 10:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:29
Происшествия
Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
10:05
Политика
Пользователи Сети похвалили Лукашенко за ситуацию с самолетом Ryanair
10:01
Общество
Самолет Utair улетел из Москвы в Калининград в обход Белоруссии
10:00
Общество
Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая
09:59
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, кто виновен в выселении его детей из квартиры
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Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня

ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
Global Look Press  /  Franklin JÃ¡Come / ZUMAPRESS.com

Пушков заявил о политике двойных стандартов США по отношению к России

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал позицию администрации президента США Джо Байдена в адрес России. По его словам, Вашингтон противоречит сам себе. Поводом для реакции стали недавние события, когда США пригласили Россию на встречу, но в то же время ввели против нее санкции. Такой метод переговоров при обсуждении двусторонних отношений российский парламентарий назвал неприемлемым.
«Именно это и есть суть политики нынешней администрации США в отношении России: Байден хочет «более стабильных отношений» с Москвой, сохранив санкции», — заявил Пушков.
Он предоставил видеоролик, в котором пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтверждает его точку зрения. По ее словам, Вашингтон намерен перейти «к более стабильным и предсказуемым» отношениям с Москвой, однако это не значит, что Соединенные Штаты отступят «в вопросах, вызывающих беспокойство».

В Эквадоре прошла церемония инаугурации президента страны

Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
Global Look Press  / Franklin JÃ¡Come / ZUMAPRESS.com

В Эквадоре состоялась церемония инаугурации банкира и лидера правых сил Гильермо Лассо Мендоса, он официально вступил в должность президента страны. Мероприятие прошло в здании Национальной ассамблеи. В ходе церемонии новый глава государства принес присягу, ему вручили символы власти — пояс и цепь Национального ордена Сан-Лоренсо. Гильермо Лассо прибыл на инаугурацию с супругой и дочерью. А поздравить его приехали король Испании Филипп VI, президент Гаити Жовенель Моиз и глава Доминиканской Республики Луис Абинадер. Лассо заменил экс-президента Ленина Морено, который покидает должность после четырех лет пребывания на посту главы страны. Он уходит с очень низким рейтингом одобрения из-за того, что в стране наблюдается кризис в экономике и здравоохранении, вызванный пандемией коронавируса. В ходе своей первой пресс-конференции новый президент пообещал искоренить коррупцию и вакцинировать население против COVID-19. Гильермо Лассо также заявил, что не намерен преследовать политических оппонентов и пообещал обеспечить независимость судебной системы и СМИ.

Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений

Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
Global Look Press  / © Monika Skolimowska / dpa

Жители Нигерии обеспокоены серией похищений, которые произошли в районе столицы. Сотни протестующих перекрыли трассу, которая ведет в город. Граждане республики возмущены тем, что власти не в состоянии обеспечить их безопасность и прекратить бесчинства боевиков. Участники протестов добрались до полицейского пункта Гаураке, разгромили и сожгли его. Об этом сообщил представитель правоохранителей в регионе Васиу Абиодун. Митингующие сообщили, что бандиты похитили четверых. Через несколько дней они вернулись и на этот раз забрали уже 16 человек. Полиция и армия разогнали протест и возобновили движение по маршруту. При этом силовики остаются малоэффективными в борьбе с террористами, которые угрожают гражданскому населению.

Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета

Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
idf.il  / תנאי שימוש

Взлет судна ВВС США окончился авиакатастрофой практически сразу после подъема в воздух. Это произошло за южной границей авиабазы Неллис. Как заявил телеканал Fox News, судно разбилось вблизи начальной школы имени Мартина Лютера Кинга в Лас-Вегасе. Очевидцы сообщали о густом дыме, который поднимался с места авиакатастрофы. Прибывшие экстренные службы оцепили периметр. Данные о возможных раненых и погибших не поступали. Причины и обстоятельства катастрофы также уточняются.

 

санкции сша пушков эквадор джен псаки совфед нигерия ввс сша крушение самолета гильермо лассо протесты в нигерии
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