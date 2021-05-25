Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня

Пушков заявил о политике двойных стандартов США по отношению к России
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал позицию администрации президента США Джо Байдена в адрес России. По его словам, Вашингтон противоречит сам себе. Поводом для реакции стали недавние события, когда США пригласили Россию на встречу, но в то же время ввели против нее санкции. Такой метод переговоров при обсуждении двусторонних отношений российский парламентарий назвал неприемлемым.
«Именно это и есть суть политики нынешней администрации США в отношении России: Байден хочет «более стабильных отношений» с Москвой, сохранив санкции», — заявил Пушков.
Он предоставил видеоролик, в котором пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтверждает его точку зрения. По ее словам, Вашингтон намерен перейти «к более стабильным и предсказуемым» отношениям с Москвой, однако это не значит, что Соединенные Штаты отступят «в вопросах, вызывающих беспокойство».
В Эквадоре прошла церемония инаугурации президента страны
Global Look Press / Franklin JÃ¡Come / ZUMAPRESS.com
В Эквадоре состоялась церемония инаугурации банкира и лидера правых сил Гильермо Лассо Мендоса, он официально вступил в должность президента страны. Мероприятие прошло в здании Национальной ассамблеи. В ходе церемонии новый глава государства принес присягу, ему вручили символы власти — пояс и цепь Национального ордена Сан-Лоренсо. Гильермо Лассо прибыл на инаугурацию с супругой и дочерью. А поздравить его приехали король Испании Филипп VI, президент Гаити Жовенель Моиз и глава Доминиканской Республики Луис Абинадер. Лассо заменил экс-президента Ленина Морено, который покидает должность после четырех лет пребывания на посту главы страны. Он уходит с очень низким рейтингом одобрения из-за того, что в стране наблюдается кризис в экономике и здравоохранении, вызванный пандемией коронавируса. В ходе своей первой пресс-конференции новый президент пообещал искоренить коррупцию и вакцинировать население против COVID-19. Гильермо Лассо также заявил, что не намерен преследовать политических оппонентов и пообещал обеспечить независимость судебной системы и СМИ.
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
Global Look Press / © Monika Skolimowska / dpa
Жители Нигерии обеспокоены серией похищений, которые произошли в районе столицы. Сотни протестующих перекрыли трассу, которая ведет в город. Граждане республики возмущены тем, что власти не в состоянии обеспечить их безопасность и прекратить бесчинства боевиков. Участники протестов добрались до полицейского пункта Гаураке, разгромили и сожгли его. Об этом сообщил представитель правоохранителей в регионе Васиу Абиодун. Митингующие сообщили, что бандиты похитили четверых. Через несколько дней они вернулись и на этот раз забрали уже 16 человек. Полиция и армия разогнали протест и возобновили движение по маршруту. При этом силовики остаются малоэффективными в борьбе с террористами, которые угрожают гражданскому населению.
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета
idf.il / תנאי שימוש
Взлет судна ВВС США окончился авиакатастрофой практически сразу после подъема в воздух. Это произошло за южной границей авиабазы Неллис. Как заявил телеканал Fox News, судно разбилось вблизи начальной школы имени Мартина Лютера Кинга в Лас-Вегасе. Очевидцы сообщали о густом дыме, который поднимался с места авиакатастрофы. Прибывшие экстренные службы оцепили периметр. Данные о возможных раненых и погибших не поступали. Причины и обстоятельства катастрофы также уточняются.