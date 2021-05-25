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08:52
Общество
Любят ли в России велосипеды, обсудят в медиацентре «Патриот»
08:50
Россия
Mail.ru Group купила 100% долей пермского облачного гейминга Playkey
08:47
Общество
Жители России перечислили способы борьбы со стрессом
08:39
Происшествия
Угрозы распространения огня в горящем складе в Ростове-на-Дону нет
08:35
Происшествия
Появились фото с места ДТП с участием автобуса под Норильском
08:35
Общество
Вероятной причиной вибраций в китайском небоскребе стали вихревые цепочки
08:12
Общество
Жители России поделились планами на летний отдых
08:00
Общество
В Национальном центре помощи детям назвали главные причины пропажи несовершеннолетних
07:55
Происшествия
Чиновник из минсельхоза в Республике Саха задержан по подозрению в коррупции
07:53
Происшествия
ХАМАС заявило о непричастности к инциденту с ирландским лайнером Ryanair
07:50
Армия
Бомбардировщики Ту-22м3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии
07:45
Общество
Коммунальщики определили график отключения горячей воды в Выборге
07:36
Политика
Штаты посольств РФ в Праге и Чехии в Москве уровняют до конца месяца
07:30
Общество
Невролог Евдокимов предупредил о неочевидном признаке скорого инфаркта
07:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
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Шоу-бизнес
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Жители России поделились планами на летний отдых

Общество
Жители России поделились планами на летний отдых
pixabay.com  /  JESHOOTS-com

Москва, 25 мая. Большинство граждан России нынешним летом собираются провести отпуск, путешествуя по городам своей страны. Об этом они рассказали в ходе проведенного опроса.

В исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберАвто» приняли участие несколько тысяч россиян. Больше половины респондентов заявили, что не собираются брать отпуск этим летом. Другие рассказали, где и в каком месяце намерены отдыхать.

«Около четверти опрошенных (26%) планируют оформить отпуск в июне. Еще 35% респондентов указали, что отправятся отдыхать в июле. Самым популярным месяцем для отпуска стал август — его отметили 39% жителей России. Большинство жителей России (86%) проведут отпуск в России», — сказано в результатах исследования.

В Москве и Подмосковье готовы провести летний отпуск 14% опрошенных. Еще 12% респондентов поедут на курорты Крыма. Каждый десятый хочет отдохнуть в Сочи.

Психолог Надежда Акимова ранее рассказала, как часто следует брать отпуск, чтобы отдохнуть от работы. Она порекомендовала ориентироваться свое самочувствие.

отпуск путешествия летний отдых
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Все новости / Общество / Жители России поделились планами на летний отдых
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