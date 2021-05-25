Жители России поделились планами на летний отдых

Москва, 25 мая. Большинство граждан России нынешним летом собираются провести отпуск, путешествуя по городам своей страны. Об этом они рассказали в ходе проведенного опроса.

В исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберАвто» приняли участие несколько тысяч россиян. Больше половины респондентов заявили, что не собираются брать отпуск этим летом. Другие рассказали, где и в каком месяце намерены отдыхать.

«Около четверти опрошенных (26%) планируют оформить отпуск в июне. Еще 35% респондентов указали, что отправятся отдыхать в июле. Самым популярным месяцем для отпуска стал август — его отметили 39% жителей России. Большинство жителей России (86%) проведут отпуск в России», — сказано в результатах исследования.

В Москве и Подмосковье готовы провести летний отпуск 14% опрошенных. Еще 12% респондентов поедут на курорты Крыма. Каждый десятый хочет отдохнуть в Сочи.

Психолог Надежда Акимова ранее рассказала, как часто следует брать отпуск, чтобы отдохнуть от работы. Она порекомендовала ориентироваться свое самочувствие.