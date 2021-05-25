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новостей
10:29
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Главного детского психиатра СФО Макашеву задержали по подозрению в растрате
10:28
Политика
Китай готов вместе с Россией работать над мирным глобальным развитием
10:27
Общество
Самолеты Austrian Airlines не будут летать над Белоруссией
10:27
Общество
Панайотов ответил Манукяну о своих перспективах участия в Евровидении-2022 с Киркоровым
10:27
Происшествия
Сгнивший труп неизвестного обнаружили в подвале домодедовской больницы
10:19
Общество
Стал богаче: врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отчитался о доходах
10:17
Происшествия
Директор таганрогского водоканала считает гибель 11 рабочих несчастным случаем
10:16
Армия
Американские конгрессмены предложили сократить ядерный арсенал США
10:14
Политика
В Совфеде подняли на смех очередные угрозы Лондона в адрес «Северного потока — 2»
10:14
Происшествия
Задержание сторонника террористов на Ставрополье попало на видео
10:10
Армия
Литовкин объяснил, как МИД РФ подловил США на попытке обхитрить Москву
10:09
ФАН-ТВ
Церемония инаугурации президента прошла в Эквадоре. События дня
10:08
Происшествия
Труп женщины с ушибами на лбу нашли в воде у Канонерской косы
10:06
Политика
В МИД РФ оценили возможность санкций Евросоюза после инцидента с Ryanair
10:06
Происшествия
Беспорядки в саратовской колонии: осужденные зашили себе рты и отказываются есть
10:05
Происшествия
Уголовник изнасиловал жительницу Петербурга в ее машине
10:05
Политика
Пользователи Сети похвалили Лукашенко за ситуацию с самолетом Ryanair
10:01
Общество
Самолет Utair улетел из Москвы в Калининград в обход Белоруссии
10:00
Общество
Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая
09:59
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, кто виновен в выселении его детей из квартиры
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За нас взялись крепко: нелегальные торговцы бегут с улиц Саратова

  /   Обновлено: 25 мая 2021 09:03
Общество
За нас взялись крепко: нелегальные торговцы бегут с улиц Саратова
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Саратов, 25 мая. Мэр Михаил Исаев продолжает борьбу с уличной торговлей на проспекте Кирова. После его требования часть ларьков исчезла, но некоторые продавцы просто переместились на другую сторону улицы.  

«Конечно, эта война достаточно забавная, если смотреть со стороны. Властям чем-то помешала торговля носками и очками, хотя в других районах города уличная торговля процветает. Переход на другую сторону улицы — жест отчаяния, на самом деле мы все понимаем, что скоро придется отсюда уйти. За нас взялись очень крепко», — рассказал корреспонденту ФАН один из уличных продавцов, работающих у «Детского мира». 

Ранее стало известно, что Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр. Сейчас «Победа» принадлежит шести собственникам.

саратов исаев уличная торговля
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Все новости / Общество / За нас взялись крепко: нелегальные торговцы бегут с улиц Саратова
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