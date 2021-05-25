За нас взялись крепко: нелегальные торговцы бегут с улиц Саратова

Саратов, 25 мая. Мэр Михаил Исаев продолжает борьбу с уличной торговлей на проспекте Кирова. После его требования часть ларьков исчезла, но некоторые продавцы просто переместились на другую сторону улицы.

«Конечно, эта война достаточно забавная, если смотреть со стороны. Властям чем-то помешала торговля носками и очками, хотя в других районах города уличная торговля процветает. Переход на другую сторону улицы — жест отчаяния, на самом деле мы все понимаем, что скоро придется отсюда уйти. За нас взялись очень крепко», — рассказал корреспонденту ФАН один из уличных продавцов, работающих у «Детского мира».

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