Чиновник из минсельхоза в Республике Саха задержан по подозрению в коррупции

Якутск, 25 мая. Задержан заместитель министра сельского хозяйства в Республике Саха Василий Афанасьев, которому инкриминируют взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, заместитель главы минсельхоза республики узнал об искусственно завышенных объемах заготовки молочных продуктов и выделении повышенной субсидии для фермерских кооперативов. Правоохранители считают, что Афанасьев, в погоне за наживой, склонил директора одного из кооперативов каждый год передавать определенную сумму за оказание покровительских услуг и содействие в незаконном получении субсидий.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал коррупционный скандал в минтрансе региона. Чиновник предложил усилить контроль за подрядными дорожными организациями на технологических стадиях.