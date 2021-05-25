ХАМАС заявило о непричастности к инциденту с ирландским лайнером Ryanair

Газа, 25 мая. Палестинское движение ХАМАС опровергло причастность к инциденту с посадкой в Минске самолета компании Ryanair. Об этом заявил официальный представитель Фаузи Бархум.

Ранее глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский сообщал, что 23 мая на официальную электронную почту Национального аэропорта «Минск» было доставлено сообщение на английском языке. В нем говорилось, что якобы боевики ХАМАС призвали Евросоюз отказаться от содействия деятельности Израиля на территории сектора Газа. Тогда же сообщалось, что в лайнере Ryanair находится взрывчатка, которая будет взорвана в небе над Вильнюсом в случае игнорирования требований.

Бархум опроверг такие заявления. По его словам, подобные действия могут быть деятельностью «неких подозрительных сторон» с целью «демонизировать ХАМАС».

В Белоруссии опровергли заявления о принуждении самолета Ryanair к развороту. Как заявил командующий ВВС и войск ПВО республики Игорь Голуб, сообщения о давлении истребителя МиГ-29 на ирландский лайнер не соответствуют действительности.