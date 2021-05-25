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08:47
Общество
Жители России перечислили способы борьбы со стрессом
08:39
Происшествия
Угрозы распространения огня в горящем складе в Ростове-на-Дону нет
08:35
Происшествия
Появились фото с места ДТП с участием автобуса под Норильском
08:35
Общество
Вероятной причиной вибраций в китайском небоскребе стали вихревые цепочки
08:12
Общество
Жители России поделились планами на летний отдых
08:00
Общество
В Национальном центре помощи детям назвали главные причины пропажи несовершеннолетних
07:55
Происшествия
Чиновник из минсельхоза в Республике Саха задержан по подозрению в коррупции
07:53
Происшествия
ХАМАС заявило о непричастности к инциденту с ирландским лайнером Ryanair
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Армия
Бомбардировщики Ту-22м3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии
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Политика
Штаты посольств РФ в Праге и Чехии в Москве уровняют до конца месяца
07:30
Общество
Невролог Евдокимов предупредил о неочевидном признаке скорого инфаркта
07:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
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Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
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Бомбардировщики Ту-22м3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии

  /   Обновлено: 25 мая 2021 07:52
Армия
Бомбардировщики Ту-22м3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии
wikipedia.org  /  Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Хмеймим, 25 мая. Российские бомбардировщики Ту-22м3 совершили успешный перелет на авиабазу Хмеймим в Сирии. Здесь они будут базироваться впервые, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

На авиабазу прибыли три бомбардировщика. После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства над Средиземным морем они должны вернуться на аэродромы постоянного базирования.

«Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», — сказано в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что на авиабазе в Сирии была завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы. Здесь полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.

На базе Хмеймим 9 мая состоялся военный парад в честь Дня Победы. Участие в нем приняли 84 единицы военной техники.

Сирия хмеймим ту-22м3 бомбардировщики
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Все новости / Армия / Бомбардировщики Ту-22м3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии
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