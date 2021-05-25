Бомбардировщики Ту-22м3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии

Хмеймим, 25 мая. Российские бомбардировщики Ту-22м3 совершили успешный перелет на авиабазу Хмеймим в Сирии. Здесь они будут базироваться впервые, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

На авиабазу прибыли три бомбардировщика. После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства над Средиземным морем они должны вернуться на аэродромы постоянного базирования.

«Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», — сказано в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что на авиабазе в Сирии была завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы. Здесь полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.

На базе Хмеймим 9 мая состоялся военный парад в честь Дня Победы. Участие в нем приняли 84 единицы военной техники.