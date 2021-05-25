Коммунальщики определили график отключения горячей воды в Выборге

Выборг, 25 мая. Подготовка к отопительному сезону начнется в Выборгском районе Ленинградской области в начале июня. Коммунальщики уже определили график отключения горячей воды.

В Выборге первые две котельные перестанут работать со 2 июня по 15 июня. Работы в микрорайоне Кировские дачи будут проводиться со 2 по 16 июня, вторая часть микрорайона будет отключена с 30 июня по 13 июля.

Котельная, которая обслуживает микрорайон Папула и исторический центра Выборга, приостановит работу с 9 по 22 июня. С 7 по 20 июля на профилактический ремонт уйдет котельная на улице Куйбышева, которая поставляет горячую воду от Московского проспекта до улицы Приморской.

Ремонтные работы на Юго-Восточной котельной пройдут с 4 по 17 августа. Она обслуживает территорию от улицы Приморской до Большой Каменной, сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

В начале мая администрация Выборгского района провела совещание, посвященное завершению отопительного сезона.