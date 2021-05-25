Штаты посольств РФ в Праге и Чехии в Москве уровняют до конца месяца

Москва, 25 мая. Штаты посольств двух стран приведут в паритетное соответствие к концу мая. Попавшие под сокращение российские дипломаты вылетят из Праги 29 и 31 мая.

Чехия и Россия ранее договорились уровнять численность сотрудников в своих дипломатических представительствах. Каждая сторона оставит в посольствах по семь дипломатов и 25 командированных административно-технических сотрудников.

Сотрудники российского посольства, попавшие под сокращение, отправятся в Россию тремя чартерными рейсами. Один будет осуществлен 29 мая, а еще два — 31 мая, передает ТАСС.

МИД России ранее прокомментировал российские санкции против дипломатических миссий США и Чехии. В ведомстве отметили, что ограничения в отношении указанных стран не противоречат Венской конвенции.