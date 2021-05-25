Невролог Евдокимов предупредил о неочевидном признаке скорого инфаркта

Москва, 25 мая. Зевота часто возникает из-за усталости, но иногда она может указывать на проблемы со здоровьем. В каком случае стоит насторожиться, рассказал невролог Александр Евдокимов.

Если человек зевает после плотного обеда, перед сном или в душном помещении, то это считается нормальным явлением. В этот момент в организме выравниваются венозные и артериальные кровотоки, передает Пятый канал.

«Ученые заметили, что очень часто зевание возникает у людей после инсульта. Также оно может предшествовать инфарктам», — отметил невролог.

При переутомлении, плохом сне и стрессе зевота может быть симптомом серьезного заболевания. Пациентам стоит задуматься о состоянии сердца и сосудов и пересмотреть режим труда и отдыха, советует врач.

На угрозу инфаркта может указывать объем талии человека. Если он превышает 75-80 сантиметров, то у пациентов могут быть осложнения, в том числе сахарный диабет, предупредила диетолог Джамиля Гусейнова.