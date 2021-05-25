Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея

Москва, 25 мая. Популярный блогер, телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей переживают не лучшие времена в семейной жизни. Пара решила разъехаться и жить отдельно друг от друга.

Слухи о проблемах в отношениях звезд появились еще месяц назад. Но тогда Ивлеева активно опровергала их, рассказывая, как дорожит отношениями с любимым супругом. Знаменитость признавалась, что один из ее главных страхов — потерять возлюбленного.

Впрочем, как говорят в окружении блогера, Ивлеева и Элджей вынуждены пожить отдельно друг от друга. Видимо, пара решила отдохнуть от совместного быта. Рэпер остался в их загородном доме, а Ивлеева сняла квартиру на Патриарших Прудах, за которую платит 210 тысяч рублей ежемесячно.

В Сети активно обсуждают, что Ивлеева больше не носит обручальное кольцо. Некоторые фанаты, конечно, полагают, что блогер просто устала носить аксессуар, другие же, напротив, видят в этом знак. По их словам, это первое доказательство того, что супруги больше не вместе, пишет kp.ru.

Популярный YouTube-блогер Антон Суворкин прокомментировал отношения Ивлеевой и Элджея. Он уверен, что в скором времени звезда интернета подаст на развод.