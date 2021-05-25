Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове

Ростов-на-Дону, 25 мая. Пожарные ведут борьбу с возгоранием, которое произошло в двухэтажном складском здании "Аквамаркет".

Главное региональное управление МЧС РФ сообщает, что площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров. Также обрушилась кровля.

Информации о пострадавших и погибших нет. На месте происшествия сейчас находятся 66 человек, также задействовано больше 20 единиц техники .Пожару присвоили второй повышенный номер сложности.

Ранее пожарные Петербурга ликвидировали пожар в историческом здании Северной столицы, известном как Доходный дом И. И. Басевича, сообщал ФАН.