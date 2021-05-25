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Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
Общество
Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store
06:43
Общество
Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
06:29
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Новый апдейт macOS предусматривает поддержку подписки на Apple Podcasts
06:26
Общество
Мини-платье Джулии Робертс из фильма «Красотка» вернулось в моду
06:24
Происшествия
Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
06:23
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
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Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ

Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
ИА «Народные новости».  /  Александра Шарова

Нью-Йорк, 25 мая. «Айлендерс» обыграл «Питтсбург» в выездном матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась со счетом 3:2.

Российский хоккеист забил одну из двух шайб за свой клуб. Она стала для него первой в текущем розыгрыше плей-офф турнира. До этого он дважды выходил на лед в прошлых матчах против «Айлендерс». Малкин за все время выступлений в команде из Питтсбурга набрал 172 очка, из которых забил 68 шайбы и сделал 108 результативных передач. По этому показателю форвард вышел на второе место в истории команды.

Недавно шайба Овечкина в матче против «Бостона» позволила ему подняться в рейтинге бомбардиров плей-офф НХЛ на 16 место. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки.

хоккей нхл малкин питтсбург айлендерс
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