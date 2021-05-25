Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ

Нью-Йорк, 25 мая. «Айлендерс» обыграл «Питтсбург» в выездном матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась со счетом 3:2.

Российский хоккеист забил одну из двух шайб за свой клуб. Она стала для него первой в текущем розыгрыше плей-офф турнира. До этого он дважды выходил на лед в прошлых матчах против «Айлендерс». Малкин за все время выступлений в команде из Питтсбурга набрал 172 очка, из которых забил 68 шайбы и сделал 108 результативных передач. По этому показателю форвард вышел на второе место в истории команды.

Недавно шайба Овечкина в матче против «Бостона» позволила ему подняться в рейтинге бомбардиров плей-офф НХЛ на 16 место. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки.