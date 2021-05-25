Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса

Москва, 25 мая. При появлении в многоквартирном доме человека с коронавирусом необходима ежедневная обработка подъездов и лифтов. Специалисты Роспотребнадзора пояснили, кто должен этим заняться.

Информация о новых случая коронавируса поступает из больниц ежедневно, главные государственные санитарные врачи административных округов (если речь идет о Москве) дают предписание в адрес префектур о проведении дополнительных мероприятий по дезинфекции.

«Речь идет в том числе об организации дезинфекционных обработок в подъездах жилых домов, где зарегистрирован случай COVID-19. Такие обработки проводятся управляющей компанией или Московским городским центром дезинфекции (МГЦД)», — приводит «Российская газета» слова представителя ведомства.

За обработку квартиры, если больной лечится амбулаторно, ответственны жильцы. В случае госпитализации больного, в квартире проводится заключительная дезинфекция. Она выполняется специалистами, например, МГЦД. При этом жильцы имеют право отказаться от этой бесплатной услуги.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Первые случаи болезни стали появляться в китайском городе Ухань в конце 2019 года.