Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19

Москва, 25 мая. Повторное заболевание COVID-19 может произойти, но такие случаи единичны. Их появление объяснил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что повторные случаи COVID-19 в России не были выявлены. Было отмечено, что речь идет о ситуациях с одной и той же мутацией коронавируса.

«Повторные случаи могут быть, но они на сегодняшний день единичные. Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведенной схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания», — подчеркнул Вознесенский в беседе с РИА Новости.

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов недавно рассказал об особенностях вакцинации от COVID-19 в жаркое время года. Летом перед прививкой, по словам врача, лучше всего некоторое время побыть в прохладном помещении.