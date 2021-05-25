Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов

Москва, 25 мая. Знаменитая артистка Лариса Долина покорила сердца фанатов новой фотографией. Певица предстала в экстравагантном наряде из черной кожи.

Знаменитость выбрала черное платье с открытыми плечами, дополнив образ кожаным плащом того же цвета. Не обошлось без аксессуаров: на шее было массивное украшение серебряного цвета.

«Какое счастье выехать на природу, чудесная погода, такое же настроение, почему бы не поработать?» — написала 65-летняя звезда на своей странице в Instagram.

Поклонники, увидев знаменитость, пришли в восторг. Долина, по их словам, сильно похудела. Некоторые уверены, что звезда сбросила более 20 килограммов.

«Лариса, вы так стали хороши, очень рад видеть, как женщина с годами становится все лучше и лучше», — написал комментатор.

«Лариса, я вас обожаю! Я вами восхищаюсь! Вы сильная женщина, талантливая, вы замечательная певица!» — восхитился фанат.

«Лариса Александровна, у вас такой чудесный вкус в одежде, просто вау! Прекрасный образ», — отметил поклонник.

Лариса Долина не перестает удивлять своих фанатов. Артистка примеряет разные образы, и, кажется, что молодеет с каждым днем. Подписчики исполнительницы не могут сдержать радости от этого факта.