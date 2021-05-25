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25 мая 07:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
Общество
Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store
06:43
Общество
Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
06:29
Технологии
Новый апдейт macOS предусматривает поддержку подписки на Apple Podcasts
06:26
Общество
Мини-платье Джулии Робертс из фильма «Красотка» вернулось в моду
06:24
Происшествия
Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
06:23
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
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Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов

Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
instagram.com  /  @ larisa_dolina_

Москва, 25 мая. Знаменитая артистка Лариса Долина покорила сердца фанатов новой фотографией. Певица предстала в экстравагантном наряде из черной кожи.

Знаменитость выбрала черное платье с открытыми плечами, дополнив образ кожаным плащом того же цвета. Не обошлось без аксессуаров: на шее было массивное украшение серебряного цвета.

«Какое счастье выехать на природу, чудесная погода, такое же настроение, почему бы не поработать?» — написала 65-летняя звезда на своей странице в Instagram.

Поклонники, увидев знаменитость, пришли в восторг. Долина, по их словам, сильно похудела. Некоторые уверены, что звезда сбросила более 20 килограммов.

«Лариса, вы так стали хороши, очень рад видеть, как женщина с годами становится все лучше и лучше», — написал комментатор.

«Лариса, я вас обожаю! Я вами восхищаюсь! Вы сильная женщина, талантливая, вы замечательная певица!» — восхитился фанат.

«Лариса Александровна, у вас такой чудесный вкус в одежде, просто вау! Прекрасный образ», — отметил поклонник.

Лариса Долина не перестает удивлять своих фанатов. Артистка примеряет разные образы, и, кажется, что молодеет с каждым днем. Подписчики исполнительницы не могут сдержать радости от этого факта.

фото соцсети долина
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Все новости / Шоу-бизнес / Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
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