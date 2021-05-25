Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store

Лос-Анджелес, 25 мая. Крупный аукцион компании по продаже сувениров Prop Store в скором времени состоится в Лос-Анджелесе. На нем можно будет приобрести палочку Гарри Поттера и его очки.

Организаторы заявили о беспрецедентной масштабности мероприятия. По их словам, в аукционе будет участвовать более 1200 различных предметов со съемочных площадок.

На лоты, посвященные приключениям Гарри Поттера, ожидается особый спрос, даже несмотря на цену. По предварительным данным, стоимость каждого из предметов будет варьироваться с 2 до 3,5 млн рублей. Менеджер по маркетингу в Prop Store Мэтт Труэкс сообщил, что выручка пойдет на благотворительность.

Недавно в Нью-Йорке состоялся аукцион Sotheby's. На нем была продана известная картина уличного художника Бэнкси «Любовь в воздухе» за почти 13 млн долларов.