Новый апдейт macOS предусматривает поддержку подписки на Apple Podcasts

Вашингтон, 25 мая. Обновление операционных систем iOS, iPadOS и macOS исправило ошибки в работе гаджетов и добавило новые опции.

В новой версии прошивки пользователям гаджетов от корпорации Apple предоставили возможность подписаться на отдельные каналы и подкасты. Также на недавно изобретенную метку для отслеживания вещей AirTag и на аксессуары с поддержкой метки можно добавить электронный адрес для более удобного поиска вещей.

Кроме того, введена функция разблокировки iPhone после перезагрузки при помощи «Управления голосом». Разработчики также исправили баги при снятии блокировки с часов Apple Watch.

Ранее были перечислены пять главных проблем смартфонов от Apple. Первым таким недостатком являются проблемы с дисплеем.