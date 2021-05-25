Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском

Норильск, 25 мая. Автобус столкнулся с тягачом на севере Красноярского края. В результате происшествия пострадали шесть человек, сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла в 06:45 по местному времени на третьем километре трассы Норильск – Талнах. У тягача с тралом занесло заднюю ось, что привело к столкновению с пассажирским автобусом. Внутри транспорта находились рабочие.

«В настоящее время за медицинской помощью обратились шесть пассажиров автобуса», — сообщил представитель регионального ГУ МВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства аварии. Из-за ДТП рядом с рекой Наледная остановлено движение для всех видов транспорта, сообщили в администрации Норильска.

Еще одна авария произошла накануне в Подмосковье. Водитель за рулем Peugeot выехал на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским автобусом. Виновник ДТП погиб.