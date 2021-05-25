Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 07:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
Общество
Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store
06:43
Общество
Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
06:29
Технологии
Новый апдейт macOS предусматривает поддержку подписки на Apple Podcasts
06:26
Общество
Мини-платье Джулии Робертс из фильма «Красотка» вернулось в моду
06:24
Происшествия
Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
06:23
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
06:04
Общество
Автомобилисты Приморья встретили тигра и решили угостить его колбасой
Все новости
25 мая 07:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
Общество
Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store
06:43
Общество
Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
06:29
Технологии
Новый апдейт macOS предусматривает поддержку подписки на Apple Podcasts
06:26
Общество
Мини-платье Джулии Робертс из фильма «Красотка» вернулось в моду
06:24
Происшествия
Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
06:23
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
06:04
Общество
Автомобилисты Приморья встретили тигра и решили угостить его колбасой
Все новости

Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском

Происшествия
Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Норильск, 25 мая. Автобус столкнулся с тягачом на севере Красноярского края. В результате происшествия пострадали шесть человек, сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла в 06:45 по местному времени на третьем километре трассы Норильск – Талнах. У тягача с тралом занесло заднюю ось, что привело к столкновению с пассажирским автобусом. Внутри транспорта находились рабочие.

«В настоящее время за медицинской помощью обратились шесть пассажиров автобуса», — сообщил представитель регионального ГУ МВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства аварии. Из-за ДТП рядом с рекой Наледная остановлено движение для всех видов транспорта, сообщили в администрации Норильска.

Еще одна авария произошла накануне в Подмосковье. Водитель за рулем Peugeot выехал на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским автобусом. Виновник ДТП погиб.

авария автобус травмы
Комментировать
Самое популярное
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 109695 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 91596 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 86653 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 84340 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 54396 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Происшествия / Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
Рейтинг@Mail.ru