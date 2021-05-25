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07:23
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Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
Общество
Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store
06:43
Общество
Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
06:29
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Новый апдейт macOS предусматривает поддержку подписки на Apple Podcasts
06:26
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Мини-платье Джулии Робертс из фильма «Красотка» вернулось в моду
06:24
Происшествия
Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
06:23
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
06:04
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Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса

  /   Обновлено: 25 мая 2021 06:39
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
Pr Scr youtube.com  /  CBS

Лос-Анджелес, 25 мая. Ребенок принца Гарри и Меган Маркл может появиться на свет со дня на день из-за стресса, который переживает его мать.

Герцогиня Сассекская еще в марте сообщила пол ребенка и назвала предполагаемую дату родов: девочку родители ждут в июне. Однако источники заявили СМИ, что малыш может родиться раньше срока из-за эмоционального перенапряжения Меган.

«Фактически это может случиться в любой ближайший момент», — заявили знакомые герцогини, отказавшиеся называть свои имена.

Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
Global Look Press  / I-Images

Несмотря на то, что Меган и Гарри уже давно покинули королевскую семью и переехали из Великобритании в США, скандалы преследуют их попятам. В начале марта пара дала интервью ведущей Опре Уинфри, в котором подробно рассказала, как с ними плохо обращались в королевской семье. В частности, герцогиня Сассекская заявила, что чувствовала себя настолько изолированной и несчастной во дворце, что у нее возникали мысли о самоубийстве. Кроме того, после интервью разгорелся расистский скандал: Меган сообщила, что во дворце переживали, какого цвета кожа будет у их первенца.

О тяжелом состоянии своей супруги на днях вновь рассказал принц Гарри в эфире шоу «Я, которого ты не видишь». По его словам, Меган пришлось противостоять не только жесткой критике, но и расизму. На фоне всех этих трудностей жена члена королевской семьи могла повторить судьбу его матери, принцессы Дианы.

сша великобритания принц гарри королевская семья меган маркл
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