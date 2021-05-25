Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса

Лос-Анджелес, 25 мая. Ребенок принца Гарри и Меган Маркл может появиться на свет со дня на день из-за стресса, который переживает его мать.

Герцогиня Сассекская еще в марте сообщила пол ребенка и назвала предполагаемую дату родов: девочку родители ждут в июне. Однако источники заявили СМИ, что малыш может родиться раньше срока из-за эмоционального перенапряжения Меган.

«Фактически это может случиться в любой ближайший момент», — заявили знакомые герцогини, отказавшиеся называть свои имена.

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Несмотря на то, что Меган и Гарри уже давно покинули королевскую семью и переехали из Великобритании в США, скандалы преследуют их попятам. В начале марта пара дала интервью ведущей Опре Уинфри, в котором подробно рассказала, как с ними плохо обращались в королевской семье. В частности, герцогиня Сассекская заявила, что чувствовала себя настолько изолированной и несчастной во дворце, что у нее возникали мысли о самоубийстве. Кроме того, после интервью разгорелся расистский скандал: Меган сообщила, что во дворце переживали, какого цвета кожа будет у их первенца.

О тяжелом состоянии своей супруги на днях вновь рассказал принц Гарри в эфире шоу «Я, которого ты не видишь». По его словам, Меган пришлось противостоять не только жесткой критике, но и расизму. На фоне всех этих трудностей жена члена королевской семьи могла повторить судьбу его матери, принцессы Дианы.