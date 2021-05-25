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07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
Общество
Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store
06:43
Общество
Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
06:29
Технологии
Новый апдейт macOS предусматривает поддержку подписки на Apple Podcasts
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Происшествия
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Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
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Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине

  /   Обновлено: 25 мая 2021 06:38
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 мая. Низкие пенсии на Украине связаны с проблемами, произошедшими до 2017 года: оттоком населения и низкой рождаемостью, заявил советник президента Украины Олег Устенко.

С одной стороны, по словам Устенко, ударила миграция. В период с 2014 по 2017 год страны покинули около пяти млн украинцев.

«Другой фактор — демографический, рождаемость низкая, количество пенсионеров на одного работающего зашкаливает», — заявил советник президента, отвечая на вопрос о низких пенсиях в стране.

По его словам, побороть бедность на Украине возможно только при условии существенного экономического роста на уровне не менее пяти процентов в год. Согласно отчету Пенсионного фонда Украины, с января по март его дефицит достиг 7,5 млрд гривен (порядка 270 млн долларов).

Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
president.gov.ua  / Офіс Президента України

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что «эпоха бедности» на Украине «закончится только тогда, когда все будут платить налоги, когда дерегуляция будет, когда государство будет максимально диджитализировано». Комментируя его слова, бывший премьер-министр страны Николай Азаров подчеркнул, что сегодня Незалежная находится на грани экономической катастрофы. По его оценкам, если в ближайшие два-три года не будут предприняты кардинальные меры, страна развалится.

Экс-премьер посетовал, что если сегодня у людей есть выбор только между мэром Киева Виталием Кличко и действующим президентом Владимиром Зеленским, то можно считать, что страна пропала.

украина зеленский пенсии на украине устенко
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