Киев, 25 мая. Низкие пенсии на Украине связаны с проблемами, произошедшими до 2017 года: оттоком населения и низкой рождаемостью, заявил советник президента Украины Олег Устенко.

С одной стороны, по словам Устенко, ударила миграция. В период с 2014 по 2017 год страны покинули около пяти млн украинцев.

«Другой фактор — демографический, рождаемость низкая, количество пенсионеров на одного работающего зашкаливает», — заявил советник президента, отвечая на вопрос о низких пенсиях в стране.

По его словам, побороть бедность на Украине возможно только при условии существенного экономического роста на уровне не менее пяти процентов в год. Согласно отчету Пенсионного фонда Украины, с января по март его дефицит достиг 7,5 млрд гривен (порядка 270 млн долларов).

president.gov.ua / Офіс Президента України

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что «эпоха бедности» на Украине «закончится только тогда, когда все будут платить налоги, когда дерегуляция будет, когда государство будет максимально диджитализировано». Комментируя его слова, бывший премьер-министр страны Николай Азаров подчеркнул, что сегодня Незалежная находится на грани экономической катастрофы. По его оценкам, если в ближайшие два-три года не будут предприняты кардинальные меры, страна развалится.

Экс-премьер посетовал, что если сегодня у людей есть выбор только между мэром Киева Виталием Кличко и действующим президентом Владимиром Зеленским, то можно считать, что страна пропала.