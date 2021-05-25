Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо

Уэст Джефферсон, 25 мая. Минимум три человека погибли при стрельбе в штате Огайо в США. Правоохранительные органы устанавливают личности жертв.

Тела обнаружили в здании на Джексон-стрит в Уэст Джефферсоне, еще несколько жертв находились снаружи дома. Точное количество погибших и пострадавших пока не известно, сообщил телеканал NBC. Полиция оцепила место происшествия, сотрудники собирают улики.

Одного человека ранее застрелили в отеле Финикса в американском штате Аризона. Еще семь граждан получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Инцидент произошел между двумя группами молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет.