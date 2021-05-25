Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске

Южно-Курильск, 25 мая. Жителям Южно-Курильского района в дачном поселке повстречался взрослый медведь. Обыватели сняли хищника на видео и опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как косолапый находился в мусорном баке недалеко от дороги. Примечательно, что хищное животное не испугалось даже проезжавшего мимо автомобиля.

Заметив за собой слежку, медведь собрался уходить, однако передумал, вернулся к мусорному баку и вытащил оттуда пакет в качестве добычи. Информация об инциденте была передана в Южно-Курильское лесничество.

Ранее львица набросилась на дрессировщика Уральского цирка во время выступления в Новосибирской области. В результате инцидента дрессировщик получил несколько рваных ран.