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07:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
Общество
Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store
06:43
Общество
Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
06:29
Технологии
Новый апдейт macOS предусматривает поддержку подписки на Apple Podcasts
06:26
Общество
Мини-платье Джулии Робертс из фильма «Красотка» вернулось в моду
06:24
Происшествия
Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
06:23
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
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Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске

Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
wikipedia.org  /  Алексей Романов

Южно-Курильск, 25 мая. Жителям Южно-Курильского района в дачном поселке повстречался взрослый медведь. Обыватели сняли хищника на видео и опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как косолапый находился в мусорном баке недалеко от дороги. Примечательно, что хищное животное не испугалось даже проезжавшего мимо автомобиля.

Заметив за собой слежку, медведь собрался уходить, однако передумал, вернулся к мусорному баку и вытащил оттуда пакет в качестве добычи. Информация об инциденте была передана в Южно-Курильское лесничество.

Ранее львица набросилась на дрессировщика Уральского цирка во время выступления в Новосибирской области. В результате инцидента дрессировщик получил несколько рваных ран.

россия медведь лесничество
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