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07:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
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Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
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Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
Общество
Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store
06:43
Общество
Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
06:29
Технологии
Новый апдейт macOS предусматривает поддержку подписки на Apple Podcasts
06:26
Общество
Мини-платье Джулии Робертс из фильма «Красотка» вернулось в моду
06:24
Происшествия
Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
06:23
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
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Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва

Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
pixabay.com

Копенгаген, 25 мая. Группа физиков из Дании при помощи Большого адронного коллайдера узнала, что именно случилось с материей в первую микросекунду после Большого взрыва.

По данным исследователей, более 14 млрд лет назад Вселенная была в горячем и плотном состоянии, после чего произошло ее расширение, которое назвали Большим взрывом. Ученым с помощью Большого адронного коллайдера удалось воспроизвести ту материю, которая образовалась после взрыва.

Это научное достижение позволит физикам детальнее проследить за эволюцией Вселенной в самом начале ее существования. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Physics Letters B. Также оно обеспечит дополнительные данные о начальных условиях, существовавших в момент зарождения Вселенной.

Ранее доктор физико-математических наук Сергей Кузин опроверг данные о надвигающемся на Землю солнечном шторме. По словам специалиста, данные о мощном воздействии солнечной бури, которая надвигается на Землю, не соответствуют действительности.

ученые большой взрыв большой адронный коллайдер
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