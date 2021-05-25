Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва

Копенгаген, 25 мая. Группа физиков из Дании при помощи Большого адронного коллайдера узнала, что именно случилось с материей в первую микросекунду после Большого взрыва.

По данным исследователей, более 14 млрд лет назад Вселенная была в горячем и плотном состоянии, после чего произошло ее расширение, которое назвали Большим взрывом. Ученым с помощью Большого адронного коллайдера удалось воспроизвести ту материю, которая образовалась после взрыва.

Это научное достижение позволит физикам детальнее проследить за эволюцией Вселенной в самом начале ее существования. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Physics Letters B. Также оно обеспечит дополнительные данные о начальных условиях, существовавших в момент зарождения Вселенной.

Ранее доктор физико-математических наук Сергей Кузин опроверг данные о надвигающемся на Землю солнечном шторме. По словам специалиста, данные о мощном воздействии солнечной бури, которая надвигается на Землю, не соответствуют действительности.