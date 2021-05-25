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Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
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07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
Общество
Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store
06:43
Общество
Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
06:29
Технологии
Новый апдейт macOS предусматривает поддержку подписки на Apple Podcasts
06:26
Общество
Мини-платье Джулии Робертс из фильма «Красотка» вернулось в моду
06:24
Происшествия
Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
06:23
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
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Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19

Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
pixabay.com

Лондон, 25 мая. Животные, подвергнутые особой тренировке, смогут распознать коронавирусного больного с точностью в 94%. Данная методика превосходит по точности традиционные ПЦР-тесты.

Английские исследователи в ходе проведения опытов давали собакам понюхать 200 различных образцов крови зараженных инфекцией людей и здоровых. Животные с точностью 94,3% определили пробирки с содержанием COVID-19.

В ходе исследований выяснилось, что четвероногие также способны обнаружить бессимптомное течение коронавируса и новые штаммы. Собаки входили в контакт с вещами инфицированных и незамедлительно реагировали, пишет Guardian.

В Великобритании всерьез задумались об использовании специально обученных псов в аэропортах. Ведь за полчаса, по данным аналитиков, несколько собак могут проверить целый пассажирский самолет вместимостью 300 человек.

Однако не все животные являются друзьями человека, даже несмотря на их милый вид. Например, контакты с лисицей могут быть смертельно опасны для человека.

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