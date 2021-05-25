Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19

Лондон, 25 мая. Животные, подвергнутые особой тренировке, смогут распознать коронавирусного больного с точностью в 94%. Данная методика превосходит по точности традиционные ПЦР-тесты.

Английские исследователи в ходе проведения опытов давали собакам понюхать 200 различных образцов крови зараженных инфекцией людей и здоровых. Животные с точностью 94,3% определили пробирки с содержанием COVID-19.

В ходе исследований выяснилось, что четвероногие также способны обнаружить бессимптомное течение коронавируса и новые штаммы. Собаки входили в контакт с вещами инфицированных и незамедлительно реагировали, пишет Guardian.

В Великобритании всерьез задумались об использовании специально обученных псов в аэропортах. Ведь за полчаса, по данным аналитиков, несколько собак могут проверить целый пассажирский самолет вместимостью 300 человек.

Однако не все животные являются друзьями человека, даже несмотря на их милый вид. Например, контакты с лисицей могут быть смертельно опасны для человека.