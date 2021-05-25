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07:23
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Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
Общество
Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store
06:43
Общество
Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
06:29
Технологии
Новый апдейт macOS предусматривает поддержку подписки на Apple Podcasts
06:26
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Мини-платье Джулии Робертс из фильма «Красотка» вернулось в моду
06:24
Происшествия
Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
06:23
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
06:04
Общество
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Депутат Рады назвал итоги двух лет президентства Зеленского провалом

  /   Обновлено: 25 мая 2021 06:03
Политика
Депутат Рады назвал итоги двух лет президентства Зеленского провалом
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 25 мая. Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин высказал критику в адрес лидера страны Владимира Зеленского в соцсети Facebook.

Политик отреагировал таким образом на слова Зеленского про итоги двухлетней работы во время пресс-конференции.

«Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может. Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку», — высказался депутат.

Владимир Зеленский в своем выступлении рассказал совсем не то, что хотел услышать украинский народ, считает член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«А услышали как раз то, что слышать не хотели: виноваты во всех бедах Украины все кто угодно, кроме президента, до него в стране ничего не было, только с ним началось строительство дорог, домов, государства, все хорошее в жизни украинцев связано с ним, а все плохое — со всеми остальными, включая самих украинцев. Что дальше?» — подытожил Кузьмин.

Недавно стало известно, что Владимир Зеленский в ближайшее время хочет добиться встречи с президентом России Путиным. Одним из возможных мест переговоров может оказаться Ватикан.

украина зеленский рада
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