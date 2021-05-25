Депутат Рады назвал итоги двух лет президентства Зеленского провалом

Киев, 25 мая. Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин высказал критику в адрес лидера страны Владимира Зеленского в соцсети Facebook.

Политик отреагировал таким образом на слова Зеленского про итоги двухлетней работы во время пресс-конференции.

«Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может. Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку», — высказался депутат.

Владимир Зеленский в своем выступлении рассказал совсем не то, что хотел услышать украинский народ, считает член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«А услышали как раз то, что слышать не хотели: виноваты во всех бедах Украины все кто угодно, кроме президента, до него в стране ничего не было, только с ним началось строительство дорог, домов, государства, все хорошее в жизни украинцев связано с ним, а все плохое — со всеми остальными, включая самих украинцев. Что дальше?» — подытожил Кузьмин.

Недавно стало известно, что Владимир Зеленский в ближайшее время хочет добиться встречи с президентом России Путиным. Одним из возможных мест переговоров может оказаться Ватикан.