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07:23
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Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
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Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
Общество
Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store
06:43
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Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
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06:26
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06:24
Происшествия
Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
06:23
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
06:04
Общество
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Несколько человек получили ранения во время теракта в Иерусалиме

  /   Обновлено: 25 мая 2021 06:00
Происшествия
Несколько человек получили ранения во время теракта в Иерусалиме
ru.wikipedia.org  /  Gellerj

Израиль, 25 мая. Два человека получили ранения во время теракта в столице Израиля. По официальным данным, нападавший нейтрализован.

Инцидент произошел на трамвайной остановке «Гиват а-Тахмошет», на улице Сдерот Хаим Бар-Лев в Иерусалиме. Вооруженный ножом мужчина напал на израильтян.

Террориста удалось нейтрализовать, передает агентство Newsru.co.il. Ранения получили два человека, чей возраст около 20 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии. Второй получил ранения средней тяжести. Известно, что пострадавший является военнослужащим. Израильтян госпитализировали в столичную больницу «Адаса Ар а-Цофим».

За минувший год это далеко не первый теракт в Израиле. Так, 19 мая произошло нападение с применением огнестрельного оружия в Кирьят-Арбе. Террористка, вооруженная автоматической винтовкой М-16, была застрелена. Никто из израильтян не пострадал.

За два до этого представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о попытке проведения террористического акта в деревне Хамара, где дислоцированы подразделения региональной бригады Самария. Для подготовки к теракту использовался заминированный автомобиль, однако пострадавших в результате инцидента нет.

израиль теракт иерусалим
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