Несколько человек получили ранения во время теракта в Иерусалиме

Израиль, 25 мая. Два человека получили ранения во время теракта в столице Израиля. По официальным данным, нападавший нейтрализован.

Инцидент произошел на трамвайной остановке «Гиват а-Тахмошет», на улице Сдерот Хаим Бар-Лев в Иерусалиме. Вооруженный ножом мужчина напал на израильтян.

Террориста удалось нейтрализовать, передает агентство Newsru.co.il. Ранения получили два человека, чей возраст около 20 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии. Второй получил ранения средней тяжести. Известно, что пострадавший является военнослужащим. Израильтян госпитализировали в столичную больницу «Адаса Ар а-Цофим».

За минувший год это далеко не первый теракт в Израиле. Так, 19 мая произошло нападение с применением огнестрельного оружия в Кирьят-Арбе. Террористка, вооруженная автоматической винтовкой М-16, была застрелена. Никто из израильтян не пострадал.

За два до этого представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о попытке проведения террористического акта в деревне Хамара, где дислоцированы подразделения региональной бригады Самария. Для подготовки к теракту использовался заминированный автомобиль, однако пострадавших в результате инцидента нет.