Москвич решил продать 73-летний лимузин за 57 млн рублей

Москва, 25 мая. Житель столицы России выставил на продажу ретро-лимузин 1948 года, который был сделан сразу же после окончания Великой Отечественной войны.

ЗИС-110 во все времена считался автомобилем премиум-класса. На такой машине могли передвигаться только чиновники или высокопоставленные люди СССР. Выставленный на продажу автомобиль имеет всего 10 тыс. км пробега. Под капотом у него находится двигатель мощностью до 140 лошадиных сил.

Ранее редкую модель автомобиля Corvette выставили на аукцион. Легендарность заключается в том, что в 1988 году на автомобиле был установлен рекорд скорости.