«Жалкая затея»: шведы призвали вернуть российским хоккеистам на ЧМ флаг и гимн

Стокгольм, 25 мая. РФ обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею, после чего в Швеции назвали «жалкой затеей» лишить российских спортсменов флага и гимна.

Российские хоккеисты благодаря слаженной игре победили чешскую сборную со счетом 4:3 на чемпионате мира в Латвии. После этого сборная разгромила британскую команду со счетом 7:1.

После впечатляющей игры россиян спортивный обозреватель шведской газеты Aftonbladet призвал вернуть русским хоккеистам их национальную спортивную форму и гимн. Напомним, что из-за допингового скандала и санкций WADA русские спортсмены не могут выступать под национальным флагом и гимном.

«Если уж вы вообще пустили Россию на этот турнир, так пусть ее хоккеисты играют в своей обычной форме и слушают национальный гимн после матча. Притворяться, будто их не существует, — жалкая затея», — пишет шведский журналист.

По его словам, возможность участия России в чемпионате должна была обсуждаться ранее. Однако в сложившейся ситуации ограничения неуместны.

«Все до сих пор знают, как выглядят футболки сборной России. И все знают, как звучит гимн. Если это какая-то форма наказания, я не понимаю, в чем дело», — негодует он.

Отметим, третий матч ЧМ по хоккею состоялся 24 мая. Российские хоккеисты впервые за 17 лет сенсационно проиграли со счетом 3:1 команде Словакии, которая в последний раз побеждала нашу национальную команду в далеком 2004 году. Следующий матч сборная России проведет 26 мая против команды Дании.