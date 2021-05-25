Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине

Южно-Сахалинск, 25 мая. Московские актеры покажут спектакль «Когда ангелы шутят» для жителей Сахалина на сцене Чехов-центра.

Актеры Мария Порошина, Елена Бирюкова и Петр Красилов станут главными участниками представления. В прошлом году спектакль признали лучшей антрепризой 18-го российского фестиваля театра и кино «Амурская осень».

В ходе представления зрители смогут увидеть историю адвоката Вадима, который хочет сделать предложение руки и сердца возлюбленной Ольге, и Дины, спешащей к своему жениху Леве. При случайном столкновении Вадим дает Дине руку, и они не могут освободить ладони. Однако у него завтра судебное заседание, а у нее – спектакль. Героям необходимо любой ценой разъединить руки.

Недавно артисты совместно с режиссером Юрием Гальцевым поставили спектакль «Когда мы были молодыми». В основе представления лежат песни предвоенного и военного времени.