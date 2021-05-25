Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 05:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:41
Общество
Москвич решил продать 73-летний лимузин за 57 млн рублей
05:36
Политика
«Жалкая затея»: шведы призвали вернуть российским хоккеистам на ЧМ флаг и гимн
05:34
Общество
Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине
05:33
Общество
Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров
05:22
Общество
Музыкальный эксперт Сергей Соседов подверг жесткой критике Евровидение
05:18
Политика
Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила
05:16
Экономика
Банки России стали чаще выдавать потребкредиты за последний год
05:12
Общество
Центр Чумакова анонсировал старт третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак»
05:10
Общество
Российское правительство разработало новый пакет мер поддержки для бизнеса
05:06
Общество
Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях
05:03
Общество
Минтруд РФ рассказал о правилах назначения новых детских выплат
05:03
Шоу-бизнес
«Что за богохульство?!»: Бузова разгневала поклонников нелепым снимком с батюшкой
05:00
Общество
Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения
04:46
Общество
Новый центр диагностики заболеваний открылся на Сахалине
04:44
Общество
«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР
04:41
Общество
Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19
04:30
Общество
Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве
04:24
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
04:05
Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
Все новости
25 мая 05:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:41
Общество
Москвич решил продать 73-летний лимузин за 57 млн рублей
05:36
Политика
«Жалкая затея»: шведы призвали вернуть российским хоккеистам на ЧМ флаг и гимн
05:34
Общество
Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине
05:33
Общество
Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров
05:22
Общество
Музыкальный эксперт Сергей Соседов подверг жесткой критике Евровидение
05:18
Политика
Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила
05:16
Экономика
Банки России стали чаще выдавать потребкредиты за последний год
05:12
Общество
Центр Чумакова анонсировал старт третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак»
05:10
Общество
Российское правительство разработало новый пакет мер поддержки для бизнеса
05:06
Общество
Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях
05:03
Общество
Минтруд РФ рассказал о правилах назначения новых детских выплат
05:03
Шоу-бизнес
«Что за богохульство?!»: Бузова разгневала поклонников нелепым снимком с батюшкой
05:00
Общество
Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения
04:46
Общество
Новый центр диагностики заболеваний открылся на Сахалине
04:44
Общество
«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР
04:41
Общество
Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19
04:30
Общество
Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве
04:24
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
04:05
Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
Все новости

Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине

Общество
Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 25 мая. Московские актеры покажут спектакль «Когда ангелы шутят» для жителей Сахалина на сцене Чехов-центра.

Актеры Мария Порошина, Елена Бирюкова и Петр Красилов станут главными участниками представления. В прошлом году спектакль признали лучшей антрепризой 18-го российского фестиваля театра и кино «Амурская осень».

В ходе представления зрители смогут увидеть историю адвоката Вадима, который хочет сделать предложение руки и сердца возлюбленной Ольге, и Дины, спешащей к своему жениху Леве. При случайном столкновении Вадим дает Дине руку, и они не могут освободить ладони. Однако у него завтра судебное заседание, а у нее – спектакль. Героям необходимо любой ценой разъединить руки.

Недавно артисты совместно с режиссером Юрием Гальцевым поставили спектакль «Когда мы были молодыми». В основе представления лежат песни предвоенного и военного времени.

сахалин спектакль чехов-центр когда ангелы шутят
Комментировать
Самое популярное
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 109695 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 91596 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 86653 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 84340 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 54396 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Общество / Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине
Рейтинг@Mail.ru