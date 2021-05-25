Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров

Москва, 25 мая. Более 100 видов и подвидов комаров наблюдается на территории России. Их укусы могут передать человеку различные инфекционные заболевания. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Ведомство сообщило, что в России разработана специфическая профилактика инфекций, которые могут спровоцировать комариный укус. Неспецифические мероприятия происходят из-за использования противомоскитных сеток, систематической обработки помещений аэрозолями и прочими защитными мерами. В местах массового скопления насекомых Роспотребнадзор рекомендует использовать защитные костюмы.

Недавно в многие российские регионы пришло тепло, и граждане отправились в леса на пикнике. Но при этом не стоит забывать об опасностях, которые он в себе таит, например клещи. Биолог Павел Глазков призвал россиян вакцинироваться от клещевого энцефалита.