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25 мая 05:57
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05:41
Общество
Москвич решил продать 73-летний лимузин за 57 млн рублей
05:36
Политика
«Жалкая затея»: шведы призвали вернуть российским хоккеистам на ЧМ флаг и гимн
05:34
Общество
Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине
05:33
Общество
Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров
05:22
Общество
Музыкальный эксперт Сергей Соседов подверг жесткой критике Евровидение
05:18
Политика
Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила
05:16
Экономика
Банки России стали чаще выдавать потребкредиты за последний год
05:12
Общество
Центр Чумакова анонсировал старт третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак»
05:10
Общество
Российское правительство разработало новый пакет мер поддержки для бизнеса
05:06
Общество
Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях
05:03
Общество
Минтруд РФ рассказал о правилах назначения новых детских выплат
05:03
Шоу-бизнес
«Что за богохульство?!»: Бузова разгневала поклонников нелепым снимком с батюшкой
05:00
Общество
Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения
04:46
Общество
Новый центр диагностики заболеваний открылся на Сахалине
04:44
Общество
«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР
04:41
Общество
Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19
04:30
Общество
Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве
04:24
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
04:05
Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
Все новости

Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров

Общество
Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров
pixabay.com

Москва, 25 мая. Более 100 видов и подвидов комаров наблюдается на территории России. Их укусы могут передать человеку различные инфекционные заболевания. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Ведомство сообщило, что в России разработана специфическая профилактика инфекций, которые могут спровоцировать комариный укус. Неспецифические мероприятия происходят из-за использования противомоскитных сеток, систематической обработки помещений аэрозолями и прочими защитными мерами. В местах массового скопления насекомых Роспотребнадзор рекомендует использовать защитные костюмы.

Недавно в многие российские регионы пришло тепло, и граждане отправились в леса на пикнике. Но при этом не стоит забывать об опасностях, которые он в себе таит, например клещи. Биолог Павел Глазков призвал россиян вакцинироваться от клещевого энцефалита.

роспотребнадзор комары профилактика
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