Музыкальный эксперт Сергей Соседов подверг жесткой критике Евровидение

Москва, 25 мая. Журналист и критик Сергей Соседов выразил сомнения в целесообразности участия России в главном музыкальном конкурсе Европы.

Сегодня исполнители едут на Евровидение представлять не свои страны, а выразить поддержку феминизму, продемонстрировать толерантность к той или иной проблеме, а также продвигать ЛГБТ-сообщества.

«Мы же хорошо это видим — стирание гендера. Певцы-мужчины поют высокими, женскими голосами, а женщины наоборот — злые, грубые», — сказал Соседов в беседе с NEWS.ru.

Удивлением для эксперта стал и тот факт, что в этом году победил представитель традиционного рока, а не певица, демонстрирующая феминистские ценности.

Ранее Сергей Соседов сообщил, что песня Манижи — безвкусица, оскорбляющая русскую женщину. Эксперт подчеркнул, что сейчас Евровидению в первую очередь интересны не хиты, а эффектные шоу.