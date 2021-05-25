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25 мая 05:56
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новостей
05:41
Общество
Москвич решил продать 73-летний лимузин за 57 млн рублей
05:36
Политика
«Жалкая затея»: шведы призвали вернуть российским хоккеистам на ЧМ флаг и гимн
05:34
Общество
Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине
05:33
Общество
Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров
05:22
Общество
Музыкальный эксперт Сергей Соседов подверг жесткой критике Евровидение
05:18
Политика
Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила
05:16
Экономика
Банки России стали чаще выдавать потребкредиты за последний год
05:12
Общество
Центр Чумакова анонсировал старт третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак»
05:10
Общество
Российское правительство разработало новый пакет мер поддержки для бизнеса
05:06
Общество
Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях
05:03
Общество
Минтруд РФ рассказал о правилах назначения новых детских выплат
05:03
Шоу-бизнес
«Что за богохульство?!»: Бузова разгневала поклонников нелепым снимком с батюшкой
05:00
Общество
Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения
04:46
Общество
Новый центр диагностики заболеваний открылся на Сахалине
04:44
Общество
«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР
04:41
Общество
Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19
04:30
Общество
Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве
04:24
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
04:05
Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
Все новости

Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила

Политика
Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила
пресс-служба Минобороны РФ

Берлин, 25 мая. Россия вновь опередила другие страны, достраивая «Северный поток — 2» и осваивая Арктику, констатирует обозреватель немецкой газеты Die Welt.

Клеменс Вергин напомнил немецким читателям, что неделей ранее американский президент Джо Байден своими действиями запутал многих партнеров: он объявил, что Вашингтон не будет вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, оператора строительства трубопровода «Северный поток — 2», а также против ее гендиректора Маттиаса Варнига. Однако вскоре ограничительные меры США ввели против российских компаний, участвующих в проекте.

«Все это убедительно указывает на состояние, которое иногда описывают фразой «немножко беременна», — приводит перевод текста немецкого журналиста «ИноСМИ».

По словам Вергина, этот шаг Байдена, не желающего ссорится со своим союзником Германией, доказывает, что США «больше не верят в возможность помешать реализации проекта, поскольку его строительство продвинулась слишком далеко».

Однако, подчеркивает обозреватель, в этот момент «начал намечаться новый геостратегический конфликт с Россией — на сей раз в Арктике». Международные эксперты уверены, что РФ сможет еще больше усилить контроль над новыми областями богатого природными ресурсами арктического региона.

Вашингтон упрекает Москву в «милитаризации» Арктики, но у самого Белого дома на данный момент нет четкой концепции, как можно было бы помешать Москве. Вергин советует США мобилизоваться и разработать стратегию, чтобы не попасть в просак, как с «Северным потоком — 2».

Ранее аналитики издания Asia Times подчеркнули, что Россия готова дать решительный и жесткий отпор Западу, чтобы защитить свои интересы в Арктике. По мнению автора, президент РФ Владимир Путин одной фразой «отправил в нокаут» США и послал четкий сигнал Западу о том, что Арктика является зоной интересов Москвы.

санкции сша арктика байден северный поток - 2
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