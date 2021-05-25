Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила

Берлин, 25 мая. Россия вновь опередила другие страны, достраивая «Северный поток — 2» и осваивая Арктику, констатирует обозреватель немецкой газеты Die Welt.

Клеменс Вергин напомнил немецким читателям, что неделей ранее американский президент Джо Байден своими действиями запутал многих партнеров: он объявил, что Вашингтон не будет вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, оператора строительства трубопровода «Северный поток — 2», а также против ее гендиректора Маттиаса Варнига. Однако вскоре ограничительные меры США ввели против российских компаний, участвующих в проекте.

«Все это убедительно указывает на состояние, которое иногда описывают фразой «немножко беременна», — приводит перевод текста немецкого журналиста «ИноСМИ».

По словам Вергина, этот шаг Байдена, не желающего ссорится со своим союзником Германией, доказывает, что США «больше не верят в возможность помешать реализации проекта, поскольку его строительство продвинулась слишком далеко».

Однако, подчеркивает обозреватель, в этот момент «начал намечаться новый геостратегический конфликт с Россией — на сей раз в Арктике». Международные эксперты уверены, что РФ сможет еще больше усилить контроль над новыми областями богатого природными ресурсами арктического региона.

Вашингтон упрекает Москву в «милитаризации» Арктики, но у самого Белого дома на данный момент нет четкой концепции, как можно было бы помешать Москве. Вергин советует США мобилизоваться и разработать стратегию, чтобы не попасть в просак, как с «Северным потоком — 2».

Ранее аналитики издания Asia Times подчеркнули, что Россия готова дать решительный и жесткий отпор Западу, чтобы защитить свои интересы в Арктике. По мнению автора, президент РФ Владимир Путин одной фразой «отправил в нокаут» США и послал четкий сигнал Западу о том, что Арктика является зоной интересов Москвы.