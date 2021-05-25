Банки России стали чаще выдавать потребкредиты за последний год

Москва, 25 мая. Апрельские показатели выданных потребительских кредитов в РФ достигли почти 370 млрд рублей, что в 2,5 раза выше по сравнению с теми результатами, которые были в 2020 году.

Жители России в январе 2021 года стали больше брать кредиты, вероятнее всего, из-за повышения активности банков. Последние стали предъявлять более лояльные требования к заемщикам в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, считают эксперты.

Однако восстановление сегмента потребительского кредитования на данный момент идет медленно. Средний объем выдачи кредитов за последние полгода составляет порядка 311 млрд рублей, что может говорить о заметном оживлении в данном сегменте.

Законопроект Госдумы о добровольном запрете на оформление кредитов может стать эффективным решением проблемы мошенничества. Об этом заявила финансовый консультант Алена Никитина.