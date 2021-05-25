Центр Чумакова анонсировал старт третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак»

Москва, 25 мая. Третья стадия испытаний препарата «КовиВак» начнется через одну-две недели. Об этом рассказал директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Центр им. Чумакова подал документы на проведение очередных испытаний и ждет решения Минздрава РФ. Во время третьей фазы исследование будет проводиться на добровольцах старше 60 лет и на тех, у кого есть разные заболевания, передают «Известия».

Во время первой и второй стадий испытаний у добровольцев не наблюдались нежелательные реакции на прививку. В инструкциях прописывают возможные побочные эффекты, чтобы подготовить пациентов к разным ситуациям, подчеркнул Ишмухаметов.

Центр им. Чумакова планирует увеличить производство вакцины «КовиВак» до семи-десяти миллионов доз ежегодно. Этому может поспособствовать модернизация оборудования, заявил директор организации Айдар Ишмухаметов.