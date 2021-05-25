Российское правительство разработало новый пакет мер поддержки для бизнеса

Москва, 25 мая. Правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса, который ранее поручал подготовить президент России Владимир Путин.

В целях поддержки малого и среднего бизнеса правительство планирует: обнулить НДС для ресторанного и отельного бизнеса, предоставить капитал начинающим предпринимателям для открытия собственного бизнеса, расширить квоту на госзакупки для предприятий. Об этом пишет издание «Известия».

Кроме того, в перечень включили послабления в сфере надзора. К примеру, за впервые выявленные нарушения МСП предлагается не штрафовать.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин распорядился отменить налогообложение из-за ущерба окружающей среде. Для этого премьер-министр обратился к Минфину, Минприроды, а также Минэкономразвития.