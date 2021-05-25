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Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине
05:33
Общество
Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров
05:22
Общество
Музыкальный эксперт Сергей Соседов подверг жесткой критике Евровидение
05:18
Политика
Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила
05:16
Экономика
Банки России стали чаще выдавать потребкредиты за последний год
05:12
Общество
Центр Чумакова анонсировал старт третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак»
05:10
Общество
Российское правительство разработало новый пакет мер поддержки для бизнеса
05:06
Общество
Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях
05:03
Общество
Минтруд РФ рассказал о правилах назначения новых детских выплат
05:03
Шоу-бизнес
«Что за богохульство?!»: Бузова разгневала поклонников нелепым снимком с батюшкой
05:00
Общество
Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения
04:46
Общество
Новый центр диагностики заболеваний открылся на Сахалине
04:44
Общество
«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР
04:41
Общество
Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19
04:30
Общество
Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве
04:24
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
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Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях

Общество
Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 мая. Фармацевты стараются помочь покупателю с выбором товара. Но иногда сотрудники аптек идут на уловки, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

В аптеке вместо назначенного врачом препарата иногда предлагают товары по акции и другие лекарства. Подобные советы могут оказаться опасными для здоровья и привести к лишней трате денег, передает радио Sputnik.

«Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента — брать то, что доктор прописал», — отметил Хухрев.

Исключением могут быть дженерики, которые похожи с нужным лекарством по химическому составу. Чтобы ознакомиться с ними, перед посещением аптеки рекомендуют почитать информацию в Сети. Если все совпадает, то можно покупать, заключил врач.

Покупателей могут обмануть и в супермаркетах. Недобросовестные работники иногда добавляют лишний товар в чек, а затем забирают его себе. Чаще всего к этому способу прибегают, если у человека в корзине много продуктов.

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