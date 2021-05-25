Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях

Москва, 25 мая. Фармацевты стараются помочь покупателю с выбором товара. Но иногда сотрудники аптек идут на уловки, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

В аптеке вместо назначенного врачом препарата иногда предлагают товары по акции и другие лекарства. Подобные советы могут оказаться опасными для здоровья и привести к лишней трате денег, передает радио Sputnik.

«Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента — брать то, что доктор прописал», — отметил Хухрев.

Исключением могут быть дженерики, которые похожи с нужным лекарством по химическому составу. Чтобы ознакомиться с ними, перед посещением аптеки рекомендуют почитать информацию в Сети. Если все совпадает, то можно покупать, заключил врач.

Покупателей могут обмануть и в супермаркетах. Недобросовестные работники иногда добавляют лишний товар в чек, а затем забирают его себе. Чаще всего к этому способу прибегают, если у человека в корзине много продуктов.