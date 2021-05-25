Минтруд РФ рассказал о правилах назначения новых детских выплат

Москва, 25 мая. Беременным женщинам и матерям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет будут назначать такой же размер пособий, что и на ребенка от трех до семи лет.

Данные выводы можно сделать, исходя из нового проекта правительства, подготовленного Минтрудом. Правда, существует все же одно отличие: новым оператором по назначению и выплатам пособий стал Пенсионный фонд России, а не органы социальной защиты. Новые формы поддержи должны помочь семьям с детьми, передает газета «Известия».

По тексту документа, пособия попадут под правило «нулевого» дохода и имущественный ценз. Претенденты на пособие могут иметь некоторые виды недвижимости. Например, квартиры, жилые дома, дачу, участок земли, гараж, машину, мотоцикл, трактор или лодку. Чтобы получить выплаты, необходимо иметь доход. Получить средства можно в том случае, если встать на учет по беременности до 12 недели.

Ранее Минтруд РФ сообщил, что собирается изменить порядок оплаты больничных с 2022 года. Выплаты за больничные будут начисляться автоматически, по факту закрытия листка нетрудоспособности или выхода в декрет.