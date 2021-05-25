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05:41
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Москвич решил продать 73-летний лимузин за 57 млн рублей
05:36
Политика
«Жалкая затея»: шведы призвали вернуть российским хоккеистам на ЧМ флаг и гимн
05:34
Общество
Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине
05:33
Общество
Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров
05:22
Общество
Музыкальный эксперт Сергей Соседов подверг жесткой критике Евровидение
05:18
Политика
Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила
05:16
Экономика
Банки России стали чаще выдавать потребкредиты за последний год
05:12
Общество
Центр Чумакова анонсировал старт третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак»
05:10
Общество
Российское правительство разработало новый пакет мер поддержки для бизнеса
05:06
Общество
Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях
05:03
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04:44
Общество
«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР
04:41
Общество
Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19
04:30
Общество
Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве
04:24
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
04:13
Общество
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«Что за богохульство?!»: Бузова разгневала поклонников нелепым снимком с батюшкой

Шоу-бизнес
«Что за богохульство?!»: Бузова разгневала поклонников нелепым снимком с батюшкой
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 25 мая. Посты певицы Ольги Бузовой часто вызывают в соцсетях бурные споры, однако на этот раз фолловеры были едины как никогда: артистка явно переступила черту в погоне за лайками.

На своей странице в Instagram экс-ведущая «Дома-2» сообщила подписчикам, что посетила Свято-Троицкий женский монастырь, чтобы посмотреть на мощи Святителя Луки Крымского.

«Побывав однажды у этого Святого, душа просит и ждет молитв, снова и снова. Живу по сердцу и по совести. Всегда», — добавила она.

Бузовой не привыкать к критике в соцсети. Почти под каждым ее постом фолловеры делятся на два лагеря: одни восхваляют певицу, другие упрекают ее за неуместное поведение. Пост, который артистка сопроводила фото со священнослужителем, стал исключением: практически все читатели ее блога были удивлены внешним видом певицы.

Для посещения храма Бузова выбрала спортивный костюм. При этом на коленях были потертости, а короткий топ открывал пупок артистки. Ко всему этому телеведущая не стала покрывать голову платком, как это принято в православных храмах.

«Одной мне кажется, что при посещении таких мест нужно иметь немного иное «покрывало»?.. Голову покрыть, пупок спрятать?» — интересуется одна из подписчиц.

«А с голым пупком можно в монастырь?» — удивилась другая.

«В штанах? В церковь? Без головного убора? Что за богохульство?!» — не сдерживает возмущения третья.

«Уже в церкви с батюшками фоткаться. Ну поехала, молодец, зачем все выставлять», — написала блогеру читательница.

Многие повторили этот вопрос: даже если не считать неуместного внешнего вида, стоит ли выставлять напоказ свою религию. Некоторые напомнили, что еще пару дней назад Ольга опубликовала в ленте фотографию своих ягодиц крупным планом, а теперь ставит фото с батюшкой.

Бузова ранее показала результаты занятий с личным тренером, опубликовав фотографию своей пятой точки. Однако вместо восторженных отзывов о подкаченной фигуре, певица получила волну критики. Девушку осудили за неуместное фото и обвинили в развращении молодежи. Чуть позже в ответ хейтерам она опубликовала развернутый пост, упрекнув критиков в том, что пока те пишут комментарии, она качает ягодицы, чтобы «в 50 выглядеть также, если не лучше».

религия бузова соцсети
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