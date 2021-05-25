«Что за богохульство?!»: Бузова разгневала поклонников нелепым снимком с батюшкой

Москва, 25 мая. Посты певицы Ольги Бузовой часто вызывают в соцсетях бурные споры, однако на этот раз фолловеры были едины как никогда: артистка явно переступила черту в погоне за лайками.

На своей странице в Instagram экс-ведущая «Дома-2» сообщила подписчикам, что посетила Свято-Троицкий женский монастырь, чтобы посмотреть на мощи Святителя Луки Крымского.

«Побывав однажды у этого Святого, душа просит и ждет молитв, снова и снова. Живу по сердцу и по совести. Всегда», — добавила она.

Бузовой не привыкать к критике в соцсети. Почти под каждым ее постом фолловеры делятся на два лагеря: одни восхваляют певицу, другие упрекают ее за неуместное поведение. Пост, который артистка сопроводила фото со священнослужителем, стал исключением: практически все читатели ее блога были удивлены внешним видом певицы.

Для посещения храма Бузова выбрала спортивный костюм. При этом на коленях были потертости, а короткий топ открывал пупок артистки. Ко всему этому телеведущая не стала покрывать голову платком, как это принято в православных храмах.

«Одной мне кажется, что при посещении таких мест нужно иметь немного иное «покрывало»?.. Голову покрыть, пупок спрятать?» — интересуется одна из подписчиц.

«А с голым пупком можно в монастырь?» — удивилась другая.

«В штанах? В церковь? Без головного убора? Что за богохульство?!» — не сдерживает возмущения третья.

«Уже в церкви с батюшками фоткаться. Ну поехала, молодец, зачем все выставлять», — написала блогеру читательница.

Многие повторили этот вопрос: даже если не считать неуместного внешнего вида, стоит ли выставлять напоказ свою религию. Некоторые напомнили, что еще пару дней назад Ольга опубликовала в ленте фотографию своих ягодиц крупным планом, а теперь ставит фото с батюшкой.

Бузова ранее показала результаты занятий с личным тренером, опубликовав фотографию своей пятой точки. Однако вместо восторженных отзывов о подкаченной фигуре, певица получила волну критики. Девушку осудили за неуместное фото и обвинили в развращении молодежи. Чуть позже в ответ хейтерам она опубликовала развернутый пост, упрекнув критиков в том, что пока те пишут комментарии, она качает ягодицы, чтобы «в 50 выглядеть также, если не лучше».