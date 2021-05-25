Новый центр диагностики заболеваний открылся на Сахалине

Южно-Сахалинск, 25 мая. Торжественная церемония открытия диагностического центра для жителей северного Сахалина прошла в Тымовском районе. Мероприятие приурочено к национальному проекту «Здравоохранение».

Пациенты отдаленных районов теперь смогут пройти качественный медосмотр без выездов в Южно-Сахалинск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Сразу после торжественного перерезания ленточки консультативно-диагностический центр начал принимать первых пациентов», — рассказали в ведомстве.

Новый медцентр оснащен современными техническими средствами. Все пациенты смогут получить необходимую консультацию и сделать медицинское обследование. Ежедневно учреждение сможет принимать до 50 человек, сообщили в минздраве Сахалина.

Недавно губернатор Сахалина Валерий Лимаренко отчитался об успехах ремонта дорог в Южно-Сахалинске. По информации сотрудников администрации, городские службы с начала года заделали более трех тыс. ям.