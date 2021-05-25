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Общество
Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине
05:33
Общество
Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров
05:22
Общество
Музыкальный эксперт Сергей Соседов подверг жесткой критике Евровидение
05:18
Политика
Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила
05:16
Экономика
Банки России стали чаще выдавать потребкредиты за последний год
05:12
Общество
Центр Чумакова анонсировал старт третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак»
05:10
Общество
Российское правительство разработало новый пакет мер поддержки для бизнеса
05:06
Общество
Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях
05:03
Общество
Минтруд РФ рассказал о правилах назначения новых детских выплат
05:03
Шоу-бизнес
«Что за богохульство?!»: Бузова разгневала поклонников нелепым снимком с батюшкой
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«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР
04:41
Общество
Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19
04:30
Общество
Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве
04:24
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
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«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР

Общество
«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР
pixabay.com  /  TheDigitalWay

Москва, 25 мая. Противоугонные уловки, которыми пользовались наши деды, сейчас вызывают улыбку. Некоторые из подобных устройств лишь создавали видимость защиты.

Ценность личного автомобиля в СССР была куда выше, чем сегодня: на него долго копили, стояли в очереди и полагали, что авто приобрели на всю жизнь. Утрата же машины была катастрофой. И поскольку гаражами тогда владели единицы, защищали своего «железного друга» любыми доступными средствами. Газета «Пятое колесо» собрала топ самых популярных уловок наших дедов.

Механика

Механические замки для педали конкретной модели машины стоило труда найти. Они были очень массивными и далеко не самыми удобными, но спасали от «юных пионеров», решивших покататься на новеньких соседских жигулях. Для серьезных угонщиков, конечно, подобная защита труда не представляла: замки вскрывали или злоумышленники просто откатывали машину.

Так называемая «кочерга» была самой бесполезной противоугонкой. Отпугнуть она могла разве что подростков, поскольку виднелась из окна.

Маятник

Примитивное устройство по типу "проще некуда" реагировало на качание кузова: пружинящая стальная полоска с грузиком на конце, подключаемая параллельно кнопке звукового сигнала. Устройство было призвано обратить внимание на «кричащий» автомобиль.

Электроника

Брелоков с сигнализацией в СССР еще не было, первые электронные противоугонки типа «Саргис» или «Полкан» были сделаны из простейших радиоэлементов. Водителю после открытия двери нужно было за несколько секунд нащупать потайной выключатель и щелкнуть им, чтобы сигналка не зазвенела. Более продвинутые устройства даже блокировали систему зажигания.

Тумблер

Это было простейшее противоугонное устройство: переключатель разрывал стартерный провод, благодаря чему авто не заводилось. Устанавливали «систему» в основном местные умельцы в гаражах, при этом не уточняя, что слаботочный переключатель вскоре обязательно сломается от непосильных токов, а вслед за этим автомобиль откажется заводиться.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что в стране в 2021 году сократились угоны автотранспорта на 42%. По данным ведомства, в целом картина преступности сильно изменилась после начала пандемии COVID-19. Кроме того, преступность упала из-за резко сократившихся покупок автомобилей с рук или в непроверенных салонах. В тройку лидеров по росту преступности вошли Санкт-Петербург, Тульская область и Тува.

ссср автомобили угон
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