«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР

Москва, 25 мая. Противоугонные уловки, которыми пользовались наши деды, сейчас вызывают улыбку. Некоторые из подобных устройств лишь создавали видимость защиты.

Ценность личного автомобиля в СССР была куда выше, чем сегодня: на него долго копили, стояли в очереди и полагали, что авто приобрели на всю жизнь. Утрата же машины была катастрофой. И поскольку гаражами тогда владели единицы, защищали своего «железного друга» любыми доступными средствами. Газета «Пятое колесо» собрала топ самых популярных уловок наших дедов.

Механика

Механические замки для педали конкретной модели машины стоило труда найти. Они были очень массивными и далеко не самыми удобными, но спасали от «юных пионеров», решивших покататься на новеньких соседских жигулях. Для серьезных угонщиков, конечно, подобная защита труда не представляла: замки вскрывали или злоумышленники просто откатывали машину.

Так называемая «кочерга» была самой бесполезной противоугонкой. Отпугнуть она могла разве что подростков, поскольку виднелась из окна.

Маятник

Примитивное устройство по типу "проще некуда" реагировало на качание кузова: пружинящая стальная полоска с грузиком на конце, подключаемая параллельно кнопке звукового сигнала. Устройство было призвано обратить внимание на «кричащий» автомобиль.

Электроника

Брелоков с сигнализацией в СССР еще не было, первые электронные противоугонки типа «Саргис» или «Полкан» были сделаны из простейших радиоэлементов. Водителю после открытия двери нужно было за несколько секунд нащупать потайной выключатель и щелкнуть им, чтобы сигналка не зазвенела. Более продвинутые устройства даже блокировали систему зажигания.

Тумблер

Это было простейшее противоугонное устройство: переключатель разрывал стартерный провод, благодаря чему авто не заводилось. Устанавливали «систему» в основном местные умельцы в гаражах, при этом не уточняя, что слаботочный переключатель вскоре обязательно сломается от непосильных токов, а вслед за этим автомобиль откажется заводиться.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что в стране в 2021 году сократились угоны автотранспорта на 42%. По данным ведомства, в целом картина преступности сильно изменилась после начала пандемии COVID-19. Кроме того, преступность упала из-за резко сократившихся покупок автомобилей с рук или в непроверенных салонах. В тройку лидеров по росту преступности вошли Санкт-Петербург, Тульская область и Тува.