Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19

Москва, 25 мая. Эффективность произведенных вакцин от коронавирусной инфекции в мире будет определена примерно через год после завершения всех испытаний, считает врач Айдар Ишмухаметов.

По словам главы Центра им. Чумакова не стоит хвастаться уровнем антител в организме. Например, ни в Германии, ни в США сдать тест на антитела на данный момент нельзя.

«Для этого вам надо пройти длинную дорогу, ваш лечащий врач должен обосновать причину. Поэтому уровень антител не является предметом обсуждения среди неспециалистов», — заявил Ишмухаметов.

Эксперт добавил, что если вакцина от COVID-19 прошла все необходимые клинические испытания, получила регистрационное свидетельство, а врач согласовал применение препарата, то этого достаточно — сдавать тесты на антитела к вирусу после вакцинации не нужно. Это можно расценить как простое «хвастовство».

Ранее специалисты объяснили россиянам, почему после вакцинации от COVID-19 могут не выработаться антитела. Причиной могут стать побочные заболевания из-за индивидуальных особенностей организма.