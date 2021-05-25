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05:34
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Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине
05:33
Общество
Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров
05:22
Общество
Музыкальный эксперт Сергей Соседов подверг жесткой критике Евровидение
05:18
Политика
Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила
05:16
Экономика
Банки России стали чаще выдавать потребкредиты за последний год
05:12
Общество
Центр Чумакова анонсировал старт третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак»
05:10
Общество
Российское правительство разработало новый пакет мер поддержки для бизнеса
05:06
Общество
Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях
05:03
Общество
Минтруд РФ рассказал о правилах назначения новых детских выплат
05:03
Шоу-бизнес
«Что за богохульство?!»: Бузова разгневала поклонников нелепым снимком с батюшкой
05:00
Общество
Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения
04:46
Общество
Новый центр диагностики заболеваний открылся на Сахалине
04:44
Общество
«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР
04:41
Общество
Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19
04:30
Общество
Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве
04:24
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
04:13
Общество
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Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19

Общество
Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Москва, 25 мая. Эффективность произведенных вакцин от коронавирусной инфекции в мире будет определена примерно через год после завершения всех испытаний, считает врач Айдар Ишмухаметов.

По словам главы Центра им. Чумакова не стоит хвастаться уровнем антител в организме. Например, ни в Германии, ни в США сдать тест на антитела на данный момент нельзя.

«Для этого вам надо пройти длинную дорогу, ваш лечащий врач должен обосновать причину. Поэтому уровень антител не является предметом обсуждения среди неспециалистов», — заявил Ишмухаметов.

Эксперт добавил, что если вакцина от COVID-19 прошла все необходимые клинические испытания, получила регистрационное свидетельство, а врач согласовал применение препарата, то этого достаточно — сдавать тесты на антитела к вирусу после вакцинации не нужно. Это можно расценить как простое «хвастовство».

Ранее специалисты объяснили россиянам, почему после вакцинации от COVID-19 могут не выработаться антитела. Причиной могут стать побочные заболевания из-за индивидуальных особенностей организма.

вакцина коронавирус антитела
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