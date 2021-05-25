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25 мая 05:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:41
Общество
Москвич решил продать 73-летний лимузин за 57 млн рублей
05:36
Политика
«Жалкая затея»: шведы призвали вернуть российским хоккеистам на ЧМ флаг и гимн
05:34
Общество
Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине
05:33
Общество
Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров
05:22
Общество
Музыкальный эксперт Сергей Соседов подверг жесткой критике Евровидение
05:18
Политика
Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила
05:16
Экономика
Банки России стали чаще выдавать потребкредиты за последний год
05:12
Общество
Центр Чумакова анонсировал старт третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак»
05:10
Общество
Российское правительство разработало новый пакет мер поддержки для бизнеса
05:06
Общество
Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях
05:03
Общество
Минтруд РФ рассказал о правилах назначения новых детских выплат
05:03
Шоу-бизнес
«Что за богохульство?!»: Бузова разгневала поклонников нелепым снимком с батюшкой
05:00
Общество
Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения
04:46
Общество
Новый центр диагностики заболеваний открылся на Сахалине
04:44
Общество
«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР
04:41
Общество
Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19
04:30
Общество
Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве
04:24
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
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Все новости

Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве

Общество
Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве
Prt Scr youtube.com  /  Prt Scr Marko Dolaš

Москва, 25 мая. Актер и певец Марко Долаш из Сербии исполнит военные песни в московском Музее Победы. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Балканский путник», передали в пресс-службе.

Программа стартует 29 мая и будет длиться на протяжении десяти дней. Также состоится презентация трилогии российских писателей Елены Зелинской и Татьяны Рыбаковой «Моя прекрасная Сербия», «Моя вкусная Сербия» и «Моя здоровая Сербия».

«Заключительным аккордом программы станет сольный концерт Марко Долаша «Музыка военного братства» в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе», — отметили в пресс-службе.

На мероприятии будут звучать как русские, так и сербские композиции военных лет. «Балканский путник» направлен на популяризацию образа Сербии в Москве и Санкт-Петербурге.

Недавно в Белграде начал работу «Русский балканский центр». Под эгидой этой организации будут проводить исследовательские мероприятия и улучшать двусторонние отношения между Сербией и Россией.

россия сербия музей победы марко долаш балканский путник
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Все новости / Общество / Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве
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