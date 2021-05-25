Сербский певец Марко Долаш даст сольный концерт в Музее Победы в Москве

Москва, 25 мая. Актер и певец Марко Долаш из Сербии исполнит военные песни в московском Музее Победы. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Балканский путник», передали в пресс-службе.

Программа стартует 29 мая и будет длиться на протяжении десяти дней. Также состоится презентация трилогии российских писателей Елены Зелинской и Татьяны Рыбаковой «Моя прекрасная Сербия», «Моя вкусная Сербия» и «Моя здоровая Сербия».

«Заключительным аккордом программы станет сольный концерт Марко Долаша «Музыка военного братства» в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе», — отметили в пресс-службе.

На мероприятии будут звучать как русские, так и сербские композиции военных лет. «Балканский путник» направлен на популяризацию образа Сербии в Москве и Санкт-Петербурге.

Недавно в Белграде начал работу «Русский балканский центр». Под эгидой этой организации будут проводить исследовательские мероприятия и улучшать двусторонние отношения между Сербией и Россией.