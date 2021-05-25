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Спектакль «Когда ангелы шутят» пройдет на сцене Чехов-центра на Сахалине
05:33
Общество
Роспотребнадзор напомнил об опасности укусов комаров
05:22
Общество
Музыкальный эксперт Сергей Соседов подверг жесткой критике Евровидение
05:18
Политика
Обозреватель Die Welt: Россия опять всех опередила
05:16
Экономика
Банки России стали чаще выдавать потребкредиты за последний год
05:12
Общество
Центр Чумакова анонсировал старт третьей фазы испытаний вакцины «КовиВак»
05:10
Общество
Российское правительство разработало новый пакет мер поддержки для бизнеса
05:06
Общество
Врач Хухрев предупредил об используемых в аптеках хитростях
05:03
Общество
Минтруд РФ рассказал о правилах назначения новых детских выплат
05:03
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«Что за богохульство?!»: Бузова разгневала поклонников нелепым снимком с батюшкой
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Крымчанка рассказала о шокирующей реальности американского здравоохранения
04:46
Общество
Новый центр диагностики заболеваний открылся на Сахалине
04:44
Общество
«Проще некуда»: Автоэксперты составили топ противоугонок в СССР
04:41
Общество
Глава Центра им. Чумакова указал на абсурд «хвастовства» антителами к COVID-19
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Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
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Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса

  /   Обновлено: 25 мая 2021 04:52
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
flickr.com  /  U.S. Air Force

Лас-Вегас, 25 мая. Взлет судна ВВС США окончился авиакатастрофой практически сразу после подъема в воздух. Происшествие случилось за южной границей авиабазы Неллис, передала пресс-служба в соцсети.

Как заявил телеканал Fox News, судно разбилось вблизи начальной школы имени Мартина Лютера Кинга в Лас-Вегасе. Очевидцы сообщали о густом дыме, который поднимался с места авиакатастрофы.

«Воздушное судно под управлением субподрядчика, которое совершило взлет с базы Неллис ВВС США, разбилось около 14:30 за южной границей базы», — следует из заявления.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Периметр оцепили. Данные о возможных раненых и погибших не поступали. Причины катастрофы и информация о военном самолете также на данный момент не приводится.

Недавно в Пенджабе разбился истребитель ВВС Индии. Пилот самолета выжить не смог.

авиакатастрофа ввс сша лас-вегас неллис
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