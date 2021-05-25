Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса

Лас-Вегас, 25 мая. Взлет судна ВВС США окончился авиакатастрофой практически сразу после подъема в воздух. Происшествие случилось за южной границей авиабазы Неллис, передала пресс-служба в соцсети.

Как заявил телеканал Fox News, судно разбилось вблизи начальной школы имени Мартина Лютера Кинга в Лас-Вегасе. Очевидцы сообщали о густом дыме, который поднимался с места авиакатастрофы.

«Воздушное судно под управлением субподрядчика, которое совершило взлет с базы Неллис ВВС США, разбилось около 14:30 за южной границей базы», — следует из заявления.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Периметр оцепили. Данные о возможных раненых и погибших не поступали. Причины катастрофы и информация о военном самолете также на данный момент не приводится.

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