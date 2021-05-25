Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях

Москва, 25 мая. Любые изменения родинок могут привести их к перерождению. Особое внимание следует уделить форме, цвету и размеру, рассказала онколог Ирина Добрецова.

Самодиагностику человек может произвести только на основе определенной системы. Безопасная родинка должна располагаться равномерно, имея при этом ровные края. Также человеку следует обращать внимание на цветовые изменения.

«Если вы видите, что цвет родинки начинает меняться — с одной стороны более светлая, а с другой более темная. В этом случае тоже необходимо обратиться к врачу», — сообщила Добрецова

Изначально лучше всего запомнить примерный диаметр родинки, чтобы было легче следить за возможными изменениями и своевременно предотвратить развитие онкологического заболевания, передает телеканал «360».

Ранее были названы способы снизить риск развития рака кожи. При регулярном нахождении на солнце крем следует наносить каждые четыре часа, а его степень защиты SPF должна быть не менее 30.