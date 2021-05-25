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25 мая 04:26
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новостей
04:24
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
04:05
Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
03:59
Политика
Пушков заявил о политике двойных стандартов США по отношению к России
03:57
Спорт
Пушков допустил гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом в Риге
03:56
Армия
Морские испытания атомной подлодки «Князь Олег» могут начаться в июне
03:49
Технологии
Перечислены пять главных проблем смартфонов от Apple
03:48
Политика
Первый день праймериз «Единой России» собрал свыше 1 млн избирателей
03:35
Общество
Финансист Русецкий рассказал о главных правилах первых денежных вложений
03:26
Общество
Манижа рассказала о реальном отношении к ней европейцев на музыкальном конкурсе
03:16
Наука
NASA может запустить систему мониторинга стихийных бедствий в США
03:12
Общество
Власти РФ могут обязать производителя продлить срок службы электроники
03:10
Общество
Инфекционист Вознесенский заявил об отсутствии новых штаммов коронавируса
03:07
Общество
«Не фантастический фильм»: Японцы испугались российскую торпеду «Посейдон»
02:58
Общество
Актриса из «Игры Престолов» рассказала об альтернативной судьбе своего персонажа
02:39
Происшествия
Перегрев рельсов из-за погоды может привести к ЧП в шести регионах России
02:37
Технологии
Перечислены простые способы ускорить работу ноутбука
02:21
Общество
Сборы кинофраншизы «Пила» превысили 1 млрд долларов
02:19
Общество
Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
02:14
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Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине

Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 25 мая. Украинцы молятся, чтобы история со скандальным сайтом «Миротворец» уже закончилась, и российские артисты могли приезжать к ним с гастролями. Об этом заявил актер Сергей Безруков.

Народный артист России на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировал запрет на его въезд на Украину. По его словам, он уже дважды попадал в черный список сайта «Миротворец».

«Мне жаль поклонников, которые до сих пор там есть, которые пишут, говорят: «Когда эта мерзость вся закончится?». Они ненавидят уже всю власть тамошнюю, вот этих всех «миротворцев» и всех иже с ними, и просто молятся за то, чтобы наконец это все закончилось, чтобы я наконец туда приехал», — ответил Безруков на вопрос, сожалеет ли он о том, что его фамилия оказалась на данном сайте.

Российский актер попал в базу «Миротворца» еще в 2017 году. На сайте сообщалось, что он внесен в черный список за «сознательное незаконное пересечение государственной границы Украины», а также за участие в «пропагандистских мероприятиях» на территории Крыма. Речь, как оказалось, шла о выступлении актера на форуме «Таврида» на полуострове.

Скандально известный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На ресурсе публикуются персональные данные тех, кто якобы угрожает нацбезопасности Украины. В базу сайта попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые, по мнению авторов портала, ведут «антиукраинскую» деятельность. Чаще всего для включения в базу сайта достаточно просто посетить Крым.

Незадолго до убийства Олеся Бузины и Олега Калашникова их персональные данные были опубликованы на ресурсе. После этого в отношении сотрудников «Миротворца» было возбуждено уголовное дело. По требованию представителя Евросоюза проект был закрыт, однако позже возобновил свою деятельность.

украина миротворец безруков
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