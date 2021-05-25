Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине

Москва, 25 мая. Украинцы молятся, чтобы история со скандальным сайтом «Миротворец» уже закончилась, и российские артисты могли приезжать к ним с гастролями. Об этом заявил актер Сергей Безруков.

Народный артист России на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировал запрет на его въезд на Украину. По его словам, он уже дважды попадал в черный список сайта «Миротворец».

«Мне жаль поклонников, которые до сих пор там есть, которые пишут, говорят: «Когда эта мерзость вся закончится?». Они ненавидят уже всю власть тамошнюю, вот этих всех «миротворцев» и всех иже с ними, и просто молятся за то, чтобы наконец это все закончилось, чтобы я наконец туда приехал», — ответил Безруков на вопрос, сожалеет ли он о том, что его фамилия оказалась на данном сайте.

Российский актер попал в базу «Миротворца» еще в 2017 году. На сайте сообщалось, что он внесен в черный список за «сознательное незаконное пересечение государственной границы Украины», а также за участие в «пропагандистских мероприятиях» на территории Крыма. Речь, как оказалось, шла о выступлении актера на форуме «Таврида» на полуострове.

Скандально известный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На ресурсе публикуются персональные данные тех, кто якобы угрожает нацбезопасности Украины. В базу сайта попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые, по мнению авторов портала, ведут «антиукраинскую» деятельность. Чаще всего для включения в базу сайта достаточно просто посетить Крым.

Незадолго до убийства Олеся Бузины и Олега Калашникова их персональные данные были опубликованы на ресурсе. После этого в отношении сотрудников «Миротворца» было возбуждено уголовное дело. По требованию представителя Евросоюза проект был закрыт, однако позже возобновил свою деятельность.