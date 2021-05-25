Пушков заявил о политике двойных стандартов США по отношению к России

Москва, 25 мая. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал позицию администрации президента США Джо Байдена в адрес России. По его словам, Вашингтон противоречит сам себе.

Поводом для реакции стали недавние события, когда США пригласили Россию на встречу, но в то же время ввели против нее санкции. Такой метод переговоров при обсуждении двусторонних отношений российский парламентарий назвал неприемлемым.

«Именно это и есть суть политики нынешней администрации США в отношении России: Байден хочет «более стабильных отношений» с Москвой, сохранив санкции», — написал Пушков в своих соцсетях.

Он предоставил видеоролик, в котором пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки открыто об этом заявляет. По ее словам, Вашингтон намерен перейти «к более стабильным и предсказуемым» отношениям с Москвой, однако это не значит, что Соединенные Штаты отступят «в вопросах, вызывающих беспокойство».

Недавно Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам сенатора, Блинкен изображает прошедшие в Рейкьявике переговоры как сумму предупреждений России по поводу «безрассудных и агрессивных действий» против США.