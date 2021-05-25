Пушков допустил гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом в Риге

Москва, 25 мая. Инцидент с заменой государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Риге может стать губительным для спорта. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.

Рижский мэр Мартиньш Стакис ранее заявил, что на улице Бривибас в центре города был поднят бело-красно-белый флаг. Последний используется оппозицией Белоруссии вместо государственного.

Подобные политические решения могут спровоцировать непоправимые последствия для мирового спорта, отметил Пушков. Сенатор считает неправильным включать эту сферу деятельности в политические игры.

«Картонный» чемпионат по хоккею в Риге с условными «сборными» ознаменовался и крупным скандалом: власти Риги вывесили вместо флага Белоруссии бело-красно-белый флаг оппозиции. В ответ Минск выслал посла Латвии и всех дипломатов. Спорт скоро погибнет под напором политических игр», — написал он на своей странице в Twitter.

Латвия ранее объявила о высылке из страны посла и всех дипломатов из Белоруссии. Это решение стало ответом на требование Минска выслать всех сотрудников посольства Латвии после скандала с флагом.