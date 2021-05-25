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25 мая 04:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:24
Происшествия
Самолет ВВС США потерпел крушение почти сразу после взлета близ Лас-Вегаса
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
04:05
Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
03:59
Политика
Пушков заявил о политике двойных стандартов США по отношению к России
03:57
Спорт
Пушков допустил гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом в Риге
03:56
Армия
Морские испытания атомной подлодки «Князь Олег» могут начаться в июне
03:49
Технологии
Перечислены пять главных проблем смартфонов от Apple
03:48
Политика
Первый день праймериз «Единой России» собрал свыше 1 млн избирателей
03:35
Общество
Финансист Русецкий рассказал о главных правилах первых денежных вложений
03:26
Общество
Манижа рассказала о реальном отношении к ней европейцев на музыкальном конкурсе
03:16
Наука
NASA может запустить систему мониторинга стихийных бедствий в США
03:12
Общество
Власти РФ могут обязать производителя продлить срок службы электроники
03:10
Общество
Инфекционист Вознесенский заявил об отсутствии новых штаммов коронавируса
03:07
Общество
«Не фантастический фильм»: Японцы испугались российскую торпеду «Посейдон»
02:58
Общество
Актриса из «Игры Престолов» рассказала об альтернативной судьбе своего персонажа
02:39
Происшествия
Перегрев рельсов из-за погоды может привести к ЧП в шести регионах России
02:37
Технологии
Перечислены простые способы ускорить работу ноутбука
02:21
Общество
Сборы кинофраншизы «Пила» превысили 1 млрд долларов
02:19
Общество
Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
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Пушков допустил гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом в Риге

Спорт
Пушков допустил гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом в Риге
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 25 мая. Инцидент с заменой государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Риге может стать губительным для спорта. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.

Рижский мэр Мартиньш Стакис ранее заявил, что на улице Бривибас в центре города был поднят бело-красно-белый флаг. Последний используется оппозицией Белоруссии вместо государственного.

Подобные политические решения могут спровоцировать непоправимые последствия для мирового спорта, отметил Пушков. Сенатор считает неправильным включать эту сферу деятельности в политические игры.

«Картонный» чемпионат по хоккею в Риге с условными «сборными» ознаменовался и крупным скандалом: власти Риги вывесили вместо флага Белоруссии бело-красно-белый флаг оппозиции. В ответ Минск выслал посла Латвии и всех дипломатов. Спорт скоро погибнет под напором политических игр», — написал он на своей странице в Twitter.

Латвия ранее объявила о высылке из страны посла и всех дипломатов из Белоруссии. Это решение стало ответом на требование Минска выслать всех сотрудников посольства Латвии после скандала с флагом.

белоруссия пушков хоккей спорт рига флаг
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