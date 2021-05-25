Морские испытания атомной подлодки «Князь Олег» могут начаться в июне

Москва, 25 мая. Первый испытательный выход в море атомного подводного ракетного крейсера «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») может состояться в начале июня сего года.

О начале морских испытаний подлодки сообщил ТАСС, сославшись на источник в оборонно-промышленном комплексе. Точная дата пока не установлена.

«По планам на сегодня, «Князь Олег» в первый раз выйдет на испытания в море в начале июня», — подчеркнул источник.

Информагентство обратилось за комментариями в пресс-службу ПО «Севмаш», где строятся субмарины этого проекта. Там не стали подтверждать сведения источника о начале испытаний.

Военно-морскому флоту РФ, как стало известно ранее, в нынешнем году передадут около 40 кораблей и судов различного назначения и класса. Среди них был назван атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения «Князь Олег».