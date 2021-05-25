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25 мая 04:26
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04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
04:05
Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
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Политика
Пушков заявил о политике двойных стандартов США по отношению к России
03:57
Спорт
Пушков допустил гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом в Риге
03:56
Армия
Морские испытания атомной подлодки «Князь Олег» могут начаться в июне
03:49
Технологии
Перечислены пять главных проблем смартфонов от Apple
03:48
Политика
Первый день праймериз «Единой России» собрал свыше 1 млн избирателей
03:35
Общество
Финансист Русецкий рассказал о главных правилах первых денежных вложений
03:26
Общество
Манижа рассказала о реальном отношении к ней европейцев на музыкальном конкурсе
03:16
Наука
NASA может запустить систему мониторинга стихийных бедствий в США
03:12
Общество
Власти РФ могут обязать производителя продлить срок службы электроники
03:10
Общество
Инфекционист Вознесенский заявил об отсутствии новых штаммов коронавируса
03:07
Общество
«Не фантастический фильм»: Японцы испугались российскую торпеду «Посейдон»
02:58
Общество
Актриса из «Игры Престолов» рассказала об альтернативной судьбе своего персонажа
02:39
Происшествия
Перегрев рельсов из-за погоды может привести к ЧП в шести регионах России
02:37
Технологии
Перечислены простые способы ускорить работу ноутбука
02:21
Общество
Сборы кинофраншизы «Пила» превысили 1 млрд долларов
02:19
Общество
Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
02:14
Общество
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Морские испытания атомной подлодки «Князь Олег» могут начаться в июне

Армия
Морские испытания атомной подлодки «Князь Олег» могут начаться в июне
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 25 мая. Первый испытательный выход в море атомного подводного ракетного крейсера «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») может состояться в начале июня сего года.

О начале морских испытаний подлодки сообщил ТАСС, сославшись на источник в оборонно-промышленном комплексе. Точная дата пока не установлена.

«По планам на сегодня, «Князь Олег» в первый раз выйдет на испытания в море в начале июня», — подчеркнул источник.

Информагентство обратилось за комментариями в пресс-службу ПО «Севмаш», где строятся субмарины этого проекта. Там не стали подтверждать сведения источника о начале испытаний.

Военно-морскому флоту РФ, как стало известно ранее, в нынешнем году передадут около 40 кораблей и судов различного назначения и класса. Среди них был назван атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения «Князь Олег».

подлодка борей князь олег
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