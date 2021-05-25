Перечислены пять главных проблем смартфонов от Apple

Москва, 25 мая. Смартфоны от корпорации Apple, являющиеся флагманами мирового рынка, имеют ряд недостатков, которые сказываются на работе и общей производительности устройства.

Первым недостатком являются проблемы с дисплеем. Владельцы устройств часто сталкиваются со сбоями в работе экрана при перепадах температуры. Например, у модели iPhone X при переходе из жары в холод появляется зеленая полоса на дисплее.

Второй конструкционный изъян — проблемы со звуком. Во время прослушивания музыки на максимальной громкости или при максимальном звуке будильника пользователи сообщали о посторонних шумах в динамиках. Кроме того, многие жалуются на ненадежную в холодной температуре батарею, Face ID, а также на непрочный корпус.

Ранее флагманский iPhone 12 Pro Max подешевел почти на четверть. Сообщается, что теперь его можно купить за 85 020 рублей.