Первый день праймериз «Единой России» собрал свыше 1 млн избирателей

Москва, 25 мая. Свыше 1 млн избирателей пришли в первый день предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в сентябре. Об этом рассказали в пресс-службе партии.

Активнее всего голосуют избиратели из Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края. Об этом сообщил глава федерального оргкомитета праймериз Александр Карелин.

«В предварительном голосовании «Единой России» в первый день приняли участие больше миллиона избирателей по всей стране. DDoS-атаки на сайт процедуры не отразились на защите данных о ходе голосования», — отмечается в сообщении.

Желающие могут зарегистрироваться в качестве избирателей до 28 мая, а проголосовать до 30 мая включительно. В 42 субъектах страны процедура будет осуществляться по смешанной системе, откроются счетные участки.

Сайт «Единой России» подвергся массированной DDoS-атаки на днях. Ее осуществляли с нескольких тысяч IP-адресов. Системы защиты сайта сработали оперативно и оповестили об опасности администраторов департамента ИТ партии.